Séptimo Mundial con presencia céltica

A un día del comienzo del vigésimo segundo Mundial de Fútbol, que se celebra en Qatar, los aficionados del Celta seguirán con atención a las tres selecciones en las que participan jugadores del equipo vigués (Ghana, Estados Unidos y México), así como a los otros cuatro combinados nacionales en los que aparecen excélticos: Dinamarca, Uruguay, Marruecos y Costa Rica. De los nueve representantes con presente o pasado en Vigo que están ya en Qatar, solo tres parten con serias opciones de ser titulares en sus respectivos equipos: Néstor Araújo, Daniel Wass y Sofiane Boufal. Los tres representantes del actual Celta, Joseph Aidoo, Luca de la Torre y Orbelín Pineda (este cedido en el AEK de Atenas), cuentan con posibilidades de sumar minutos, pero saliendo desde el banquillo. Maxi Gómez, Mathias Jensen y Patrick Sequeira (pasó por el filial céltico) completan la lista de esta delegación celeste en la Copa del Mundo que se celebrará en el golfo Pérsico.

La Copa del Mundo de Fútbol cumple 92 años tras arrancar en 1930 en Uruguay, cuando el Celta ya sumaba siete años de vida. A partir de ese momento, el equipo vigués tuvo que esperar dos décadas para aportar un jugador en el segundo acontecimiento deportivo más importante del mundo, tras los Juegos Olímpicos. Fue en el Mundial de Brasil, con la incorporación del zaguero vasco Gabriel Alonso a la selección española que alcanzó las semifinales de un torneo en el que Uruguay dio la sorpresa al vencer en la final a la anfitriona, Brasil, y cuyo éxito se conoció como el Maracanazo. El céltico Alonso disputó seis partidos de esa fase final en tierras brasileñas.

Siete décadas después de aquella primera presencia céltica en un Mundial, el conjunto vigués estará representado en Qatar por Aidoo, De la Torre y Orbelín, que han sido incluidos en la lista de convocados por Ghana, Estados Unidos y México, respectivamente. Ninguno de los tres futbolistas parte con muchas posibilidades de formar parte del once titular de sus países en la cita mundial que arranca mañana con el duelo entre Qatar y Ecuador (17:00 horas). El zaguero ghanés disputó un cuarto de hora del último amistoso del equipo africano, contra Suiza. A pesar de su titularidad en el Celta, Aidoo deberá esperar una oportunidad desde el banquillo para estrenarse como mundialista. En similar situación se encuentra su compañero Luca de la Torre en el equipo de Estados Unidos. El centrocampista se incorporó a la concentración de su selección sin haber jugado los últimos partidos con el Celta por una distensión en los isquiotibiales del muslo izquierdo.

Tampoco parece entrar en el once titular del ‘Tata’ Martino el mexicano Orbelín Pineda. El atacante encontró en el AEK griego los minutos que no tuvo durante la segunda mitad del pasado campeonato de Liga con el Celta. Aprovechó la cesión en Atenas para volver a la selección azteca, en la que el excéltico Araújo sí tiene reservado un puesto en el once titular.

En esa situación privilegiada para debutar en el Mundial también se encuentra Boufal con la selección de Marruecos. El seleccionador danés, por su parte, baraja la opción de Daniel Wass como lateral derecho, mientras que Jensen tendrá que esperar desde el banquillo del conjunto escandinavo. En parecida situación están los también excéltico Maxi Gómez, con Uruguay, y Patrick Sequeira, con Costa Rica.

Veintiún célticos en fases finales de Mundiales

El Celta contará en Qatar con tres futbolistas (Aidoo, De la Torre y Orbelín), uno menos que los que aportó en la Copa del Mundo de 2018, celebrada en Rusia. Entonces, el equipo vigués estuvo representado por John Guidetti, Pione Sisto, Maxi Gómez e Iago Aspas. El récord de jugadores del conjunto celeste en una cita mundialista, sin embargo, se registró en 2002. En el campeonato organizado por Corea del Sur y Japón, el Celta aportó nada menos que siete jugadores: Alexander Mostovoi y Valeri Karpin, con Rusia; Gustavo López y Pablo Cavallero, con Argentina; Juanfran García, con España; Benni McCarthy, con Suráfrica; e Iván Kaviedes, con Ecuador. Entre medias, el Celta situó a Augusto Fernández y a Fabián Orellana en el Mundial de 2014, representando a Argentina y a Chile, respectivamente, en el torneo celebrado por segunda vez en Brasil. En este país suramericano debutó el céltico Gabriel Alonso en la Copa del Mundo de 1950. Hasta entonces, el Celta nunca había aportado jugadores al evento mundialista. Tardó en repetir la experiencia el equipo vigués. Santiago Cañizares y Jorge Otero acudieron como célticos con la selección española al Mundial de 1994, disputado en Estados Unidos. Cuatro años más tarde, en la cita de Francia’98, Goran Djorovic representó a la extinta Yugoslavia y Dan Eggen, a Noruega. Además de Aidoo, De la Torre y Orbelín, en Qatar se confiaba que estuviese algún céltico más como Iago Aspas y jugadores con pasado céltico como Brais Méndez, Joselu Mato o Borja Iglesias, pero el selección Luis Enrique Martínez apostó por otros futbolistas y privó a Aspas de disputar su segundo Mundial consecutivo. En el de Rusia, el delantero de Moaña anotó un extraordinario gol de espuela ante Marruecos que le valió a la Roja para clasificarse para los octavos de final, donde cayó eliminada ante Rusia.