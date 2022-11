Gustavo Falque seguirá presidiendo el Coruxo Fútbol Club. Falque accedió al cargo en 2001. Lo hizo en una transmisión de poderes directa, como había sucedido con los veinte presidentes anteriores que había tenido el club vigués desde su fundación en 1930. Tampoco Falque había tenido que someterse al refrendo de las urnas desde entonces. Lo ha hecho ahora al presentarse quien había sido su vicepresidente segundo durante los últimos tres años y medio, Israel Fernández Alvariño. Los socios del Coruxo han hablado con rotundidad, reafirmando su confianza en la vigente directiva.

Ha sido una campaña agitada, con cruces de acusaciones entre los dos candidatos. Israel Fernández Alvariño se presentó con la bandera de la renovación. Acusaba a Falque de comportamiento dictatorial y de que el club estaba estancado. Este le reprochó a su antiguo directivo haberse presentado por sorpresa. Lo consideraba incapacitado para el cargo y defendía su gestión de 20 años.

La contienda ha servido para comprobar que una de las principales sociedades de la ciudad desborda energía El Coruxo F.C. tiene más de 1.200 socios y algo menos de un millar con derecho a voto. El 65 por ciento de ellos acudieron a las urnas. La movilización ha favorecido a Gustavo Falque, de prestigio muy sólido entre los socios tradicionales. Fernández Alvariño intentó hacerse fuerte entre sectores como los familiares de los canteranos. La aritmética se ha decantado a favor de Falque, que recibió 450 por 53 de Alvariño, 12 en blanco y 2 nulos

Así que el actual presidente se ha garantizado cuatro años más de mandato, aunque en días pasados ya apuntaba que no descarta acortar ese periodo. “Yo me iré en algún momento. No creo que sea muy tarde. Pero elegiré el momento. Me lo he ganado y los socios están conmigo. Cuando me vaya, propondré a alguien que quiera al Coruxo y todos le ayudaremos”, ha anticipado.

A corto y medio plazo, sin embargo, le sobran retos, como la puesta en marcha de la Fundación Coruxo Crece, que financiará a las categorías inferiores, y la reforma del campo de la mano del Concello para incrementar hasta 5.000 las localidades. Mientras, el primer equipo sigue en el empeño de ascender a Primera RFEF.

“Hoy realmente quien ha ganado son los socios del Coruxo. La participación del 65%, en una entidad deportiva, es una barbaridad. Coruxo esta más vivo que nunca”, celebró Falque en O Vao.