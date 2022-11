Claro y conciso. El futbolista del FC Barcelona, Héctor Bellerín, ha rajado lo más grande del Mundial de fútbol de Qatar, sumándose así a la oleada de famosos que rechazan de pleno la celebración del certamen en un país que no respeta los derechos humanos.

El jugador, que se encontraba recogiendo un premio otorgado por la revista GQ de moda, ha aprovechado su intervención para hablar claro sobre este polémico asunto. Ha empezado diciendo que tiene "sentimientos encontrados".

Por un lado, le apena no estar al lado de sus compañeros en una de las citas futbolísticas más importantes del año. Por otro, no estar convocado le "alegra" porque, tal y como ha dejado claro "no sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas que han participado en el proceso del mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", con lo que se ha ganado la ovación de todos los presentes.

El lateral catalán ha continuado explicando que "al final el fútbol vuelve a ser un poco el reflejo de nuestra sociedad, de la avaricia, del egoísmo y de seguir agrandado todas esas cosas que nos separan y que nos llevan al desencuentro y la desigualdad”.