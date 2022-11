Grant Dalton: "Esperamos que la Copa América deje un legado positivo para el futuro"

¿Qué ha pasado desde que hace ocho meses se designara a Barcelona como sede de la competición?

Bastante. Se está haciendo un esfuerzo increíble. Francamente, no he visto jamás una velocidad semejante. Ciertamente no sucedería en Auckland. Hemos definido el recorrido de la carrera. Hemos establecido los parámetros de donde estará el village, las pantallas gigantes y hasta el acceso. Todo hecho. Así que los componentes básicos del evento ya están en su lugar. Y ahora estamos en la fase de creación en lugar de la planificación.