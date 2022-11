“Es el mejor momento para darle un aire nuevo al club”

Israel Fernández Alvariño confía en que su mensaje haya llegado a los distintos colectivos del club con los que se ha reunido en los últimos días presentando sus proyecto.

–¿Quién es Israel Fernández Alvariño?

–Tengo cincuenta y un años y soy empresario. Nuestra empresa la fundó mi abuelo, es un tema de tradición y una empresa familiar. Creo que tengo la formación y los conocimientos necesarios para gestionar una empresa y para administrar un presupuesto de un millón cien mil euros que tiene ahora mismo el Coruxo. Soy dialogante, me gusta delegar porque no entiendo que una empresa no la pueda llevar solamente una persona. Entiendo que una persona tiene que estar rodeada de gente de confianza y que, a su vez, puedan tener la capacidad o la libertad de tomar ciertas decisiones, sin que todo pase por la mesa del presidente o por la mesa del director de la empresa.

–Lleva cuatro años como vicepresidente. ¿Este tiempo le ha servido para tener una idea clara de lo que necesita el club?

–Al estar dentro siempre vas viendo cosas. Lo que pasa es que este club es muy difícil. Lleva un sistema de gestión, o se gestiona, de una forma demasiado presidencialista, demasiado dictatorial. Gustavo es una persona que le gusta llevar todo el control en todo momento y la información que tanto el vicepresidente primero como yo recibíamos, era muy sesgada. Lo que he podido sacar en claro, lo que he podido ir viendo, son muchas de las cosas que quiero corregir. Como decía antes, a mí me gusta delegar, me gusta confiar en mis colaboradores, y si yo tengo una junta directiva, es para consultarles, es para apoyarme en ellos y para que me den otras opciones aparte de las que yo pueda estar pensando. Si yo tengo que tomar mis decisiones, sin contar con la junta directiva, pues me sobran todos. Al final lo que quiero es un apoyo, no dos monigotes que al final no pintan nada.

–¿Son estas las cuestiones que lo han llevado a tomar la decisión de presentarse a las elecciones?

–Después de veintidós años, una persona sentada en un sillón, para mí, es insano para el club. Al final todos tenemos nuestros vicios, tenemos nuestras manías, y en veintidós años son muchas cosas que pueden estar pasando. Creo que es el momento de relanzar el club. Como decía antes cuento con los apoyos que cuento y creo que es el mejor momento para darle un aire nuevo, meter savia nueva y, por qué no, modernizar un poco el club, que creo que está muy estancado.

–¿Qué Coruxo quiere?

–Quiero un Coruxo moderno, un Coruxo dialogante, un Coruxo que se acerque al socio. Tenemos que contar con el socio, con las peñas, a las que tenemos que facilitar el desplazamiento. Quiero ver una marea verde, como se veía antaño, en los desplazamientos del primer equipo, apoyándolo. Fundamental el apoyo a la cantera. Sí que es cierto que tenemos muy buena coordinación y buenos profesionales en la cantera, pero creo que necesitan un apoyo más fuerte por parte de su junta directiva. Necesitamos invertir en las instalaciones de Fragoselo porque no puede ser que en la grada esté lloviendo, no puede ser que no haya butacas para sentarse, no puede ser que esos padres sufridores suban a Fragoselo a los niños y no tengan en dónde guarecerse del frío, no tengan una atención, y si tenemos que regalar un chocolate con churros...lo regalamos. Necesitamos que esos padres se sientan arropados por el entorno en el tiempo en el que entrenan sus hijos. Necesitamos que los niños tengan equipaciones, vamos a dar un pack de bienvenida a los niños, ya que no puede ser que vayan sin estar uniformados;no puede ser que no tengan una sudadera, un chubasquero, una ropa de trabajo... También necesitamos que los coordinadores y entrenadores vayan uniformados. Hay que dar imagen de club, que se transmita una imagen, ya que al final es lo que vende. El autobús del primer equipo tiene que ir rotulado. No podemos ir con un cartelito que ponga Coruxo FC, ya que parecemos un equipo muy de barrio. Es imagen, y al final eso se transforma en apoyos de la ciudad. Hay que tocar el tejido empresarial de Vigo, necesitamos que la ciudad se involucre, ya que tenemos que pensar que somos el segundo equipo de Vigo. Es muy necesario que la gente se involucre, que sepa que el Coruxo existe. Y También tenemos que tener mucha más visibilidad en los medios, no podemos cerrarnos a ellos, ya que los medios son nuestra herramienta para poder expresarnos, para poder llegar al público. Si al final cortamos todo eso, nos cerraremos en nuestra concha y no iremos más allá. Seguiremos siendo un club pequeñito, un club de barrio, muy humilde y que está muy bien. Y ojo, que tengo que reconocer que ha hecho muy buen trabajo en la faceta deportiva. No es fácil estar doce años en Segunda División B. Pero creo que ha llegado el momento del cambio, ha llegado el momento de algo más. Cuento con todos los trabajadores del club, ya que se que son un activo muy importante y quiero tenerlos a todos.

–¿Cuál será su primera decisión si el día 18 se convierte en presidente?

–Está claro que mi primera decisión sería la de contratar una auditoría del club, para saber su situación. Después tengo claro que abriría el club mucho más al socio. Tiene que ser participativo, tiene que involucrarse con el club mucho más, tenemos que ver esas gradas llenas de gente. ¿Qué tenemos que bajar los abonos ya que vienen tiempos difíciles?...Pues lo haremos. Prefiero tener dos mil abonos de cincuenta euros, que mil de cien, porque al final eso se va a traducir en gente en las gradas, en color, en apoyo al equipo. Al final, todo esos son ingredientes que nos van a permitir subir al equipo a Primera RFEF, que es nuestro mayor objetivo, y por qué no, soñar algún día con Segunda División. Soy de los que creen que no podemos pensar en pequeño, tenemos que pensar en grande, aunque cueste muchísimo llegar. Vamos a pensar en grande, porque así llegarán los resultados.

–¿Qué mensaje le enviaría a los socios?

–Queremos ser un nuevo proyecto, queremos salir de este estancamiento que tiene el club. Queremos un club que proyecte una imagen, un club nuevo, distinto, con una nueva savia. Tenemos que pensar que el club no es de Gustavo, es de todos los socios del Coruxo. Para lograrlo, necesitamos que los socios acudan a votar, ya que estamos en un momento crucial.