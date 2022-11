Una lista a la medida de Lucho

La decisión de Luis Enrique Martínez de prescindir de los goleadores gallegos (28 goles entre Iago Aspas, Borja Iglesias, Brais Méndez y Joselu Mato) para el Mundial de Catar responde a una cuestión de criterio profesional y la lista es coherente con la línea de actuación que el seleccionador nacional ha seguido en estos años y la idea de juego que defiende desde que accedió al cargo. Esta es la coincidente opinión de un puñado de experimentados entrenadores gallegos, que respetan la elección el técnico asturiano y asumen que ha escogido a los que él considera mejores para obtener el mejor resultado posible.

“Todos los que ha convocado han hecho méritos para estar en la selección. Luis Enrique es como es, tiene su personalidad y cuenta con un grupo de jugadores que para él son los mejores, incluso con alguno que viene de una lesión”, apunta Moncho Carnero, exentrenador del Celta, que admite que la elección de seleccionador no coincide del todo con sus preferencias. “A mí me habría gustado que llevase a alguno de aquí, sobre todo a Iago, pero ya sabemos que eso es imposible. Creo que Borja Iglesias y Brais también han hecho méritos para poder estar en la selección, pero él tiene su forma de pensar y no podemos decirle nada”, acepta.

“Luis Enrique va a muerte con su grupo, los resultados darán o quitarán razones” Moncho Carnero

La lista de Luis Enrique refleja, en opinión del extécnico celeste, su criterio futbolístico y responde a un plan de juego: “Él tiene su grupo de trabajo y va a muerte con ese grupo. Tenemos que aceptarlo. Luego los resultados darán o quitarán razones. Si España hace un buen Mundial tendremos que decir que ha elegido bien, aunque a mí me queda el resquemor de que no haya llevado a ninguno de estos tres jugadores”.

Jacobo Montes, técnico del Coruxo, cree que la lista de Luis Enrique es congruente con el criterio del seleccionador e incompatible con la sorpresa. “No me sorprende que no los haya convocado porque nunca lo ha hecho, ni en la fase, ni en los partidos de la Liga de Naciones. La lista de Luis Enrique obedece a lo que ha hecho en los últimos partidos y en los últimos meses. Y nunca ha contado con Iago, con Brais o con Joselu”, resalta.

“Le están cayendo palos y él erre que erre con su ideas, esto demuestra su personalidad” Jacobo Montes

Montes admite que la convocatoria es controvertida, como lo fue la de la pasada Eurocopa, pero incide en que el seleccionador es inmune a la polémica. “Los que conocen a Luis Enrique saben que él va a muerte con sus ideas porque le están cayendo palos desde todos los lados y él erre que erre con su idea. Eso demuestra la personalidad que tiene”, observa. “Lo tiene muy claro y a mí no me ha sorprendido su convocatoria para nada, más allá de Hugo Guillamón y poco más. Borja estuvo en la última convocatoria y quizá podría haber entrado, pero tampoco forma parte de su núcleo duro, así que la lista refleja lo que él piensa”, precisa.

El vilagarciano Luis César Sampedro, exresponsable del Deportivo, el Lugo, el Valladolid o el Nástic de Tarragona, entre otros equipos, defiende que la lista de Luis Enrique es un reflejo de su criterio profesional para elegir a los futbolistas que él considera que se adaptan mejor a su plan de juego. “El que tiene que elegir es el que se confunde si las cosas después no funcionan”, destaca el arousano. “No tengo ninguna duda de que Luis Enrique escoge a los que el considera mejores para conseguir los mejores resultados. Ha tenido tiempo de sobra para conocer a Iago, Aspas, a Borja a Brais, a Joselu… pero ha escogido a otros. ¿Qué me habría gustado que llevase a los gallegos? Pues claro, pero no me sorprende”, agrega.

“No elige para que España haga un mal papel, es su criterio y hay que respetarlo” Luis César

A su juicio, son muchos los que han hecho méritos para estar en el Mundial, pero la responsabilidad de Luis Enrique es tomar decisiones difíciles en beneficio de lo que él considera mejor para la selección. “Iago, Borja, Brais, incluso Joselu perfectamente podrían estar en la lista. El tema es que si mete a uno tiene que sacar a otros. ¿Merecen ir? Si, pero los que ha llevado también. El primero que quiere que España haga un buen papel en el Mundial es Luis Enrique. No elige para que España haga un mal papel. Es su criterio, es coherente y hay que aceptarlo y respetarlo. No es una cuestión de mérito, también y sobre todo de criterio profesional”, subraya.

Jorge Otero, mundialista con España en Estados Unidos 1994, echa de menos que Luis Enrique solo haya llevado a Morata para la posición de nueve teniendo mucho donde elegir, pero da también por buena la decisión del seleccionador. “Lo de Iago no es nuevo y no me sorprende, pero pensaba que quizá podrían haber entrado Borja, que ya estuvo en la anterior convocatoria o a Brais, que lo está haciendo muy bien con la Real Sociedad”, comenta.

“Iago, Borja y Brais han hecho méritos para ir, pero Luis Enrique es coherente con sus ideas” Jorge Otero

El extécnico del Arosa, entre otros muchos equipos gallegos, recuerda que la polémica es inherente a las convocatorias de la selección para el Mundial y destaca que la controversia ha acompañado a Luis Enrique desde que accedió al cargo. “Siempre que hay una lista para el Mundial hay controversia y esta es una de las más controvertidas que yo recuerdo. Seguro que todos haríamos nuestra lista y seguramente más de un jugador gallego entraría en nuestra lista”, expone Otero. “Él siempre va a muerte con sus ideas, no se deja influenciar, como tiene que ser. Pero sí es verdad que hay jugadores, Iago, sin duda, pero también Brais o Borja que han hecho méritos para ir. Luis Enrique es coherente, de eso no hay duda. Él defiende sus ideas con lo que él cree y hasta ahora no le ha ido mal. Él cree que es lo que mejor funciona para su idea de fútbol y hasta ahora le ha dado resultado. A partir de ahí, desearle toda la suerte del mundo”, remacha.

“Desde hace varias convocatorias ya había dejado claro que no contaba con ellos” Rubén Albés

Rubén Albés, técnico del Albacete, se expresa en parecidos términos. “Luis Enrique es fiel a sus ideas, y desde hace varias convocatorias ya había dejado claro que no contaba con esos jugadores. Es verdad que Borja fue a la última, pero no es una sorpresa que no vaya. Podría haber entrado, pero no ha sido una sorpresa que lo haya hecho”, señala. El preparador vigués resalta la línea de coherencia y continuidad que el seleccionador nacional ha dado a su elección. “Cada seleccionador tiene que tomar sus decisiones y él ha contado con el grupo que considera que es mejor. Otra cosa es lo que lo que yo habría hecho si fuese el seleccionador. Si una palabra define a Luis Enrique, es coherencia. Él ha tenido claro desde un principio qué perfil de jugadores buscaba. La experiencia no era lo que más le importaba, sino otro tipo de elementos y como ha dicho en alguna rueda de prensa le importa más lo que hayan hecho con él que lo que hacen en sus clubes”, razona.