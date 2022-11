El CD Ilunion evidenció en Vigo su amplitud de recursos, algo que hizo más evidente el gran hándicap del Amfiv que es precisamente lo corto de su plantilla. Una evidencia que inclinó el partido mucho antes de lo previsto porque los madrileños irrumpieron con energía en la pista viguesa.

Si bien la diferencia en el marcador se rompió en los primeros compases del segundo cuarto hay que reconocer que los de César Iglesias no bajaron los brazos en y sacaron fuerzas de flaqueza para dar la cara hasta el último minuto con los altibajos lógicos de un equipo que carece prácticamente de descanso durante los 40 minutos.

Comenzaron luchando los vigueses intentando minimizar los arreones madrileños. Bill Latham comenzó fuerte el partido convirtiéndose en su principal anotador. Ilunion superaba en tamaño a los de César Iglesias con Latham, Jasso y Bywater dificultando los ataques y los rebotes del Iberconsa. Aun así y a pesar de que Gregg Warburton comenzaba a estar acertado en la segunda mitad del primer cuarto, los vigueses mantenían el tipo intentando que Ilunion no se escapase más allá de los 10 puntos (13-23). Fue tras ese descanso que Ilunion decidió dinamitar la dinámica del partido plantando un 9-0 de parcial en minuto y medio que obligaba a César Iglesias a pedir tiempo muerto y colocaba a los de Madrid con una diferencia de 19 puntos marcando el ritmo de lo que sería a partir de ese momento el encuentro. Ilunion continuaba golpeando con canastas de Warburton, Latham y Bywater, mientras que al Iberconsa le costaba encontrarse cómodo en sus acciones ofensivas. Muchas pérdidas de balón otorgaron contraataques al equipo madrileño que poco a poco aumentaba su distancia hasta alcanzar los 30 puntos. En el último cuarto, el Iberconsa intentó que la diferencia no aumentase y mostró una cara luchadora que no bastó para parar a un equipo que dispone de dos quintetos de una calidad contrastada. El partido acabaría con un 50-79 que obliga al Iberconsa a sacar una victoria la próxima semana en Leganés si no quiere que se le complique más la clasificación.

Ficha técnica

IBERCONSA AMFIV: Agustín Alejos (10), Jeison Betancourt (12) , Julio Vilas (14), Nagwa Brown (2), Basti Kolb (10) , –cinco inicial-, Hillevi Hansson (2), Uxía Chamorro.

CD ILUNION: Sara Revuelta (2), Terry Bywater (13), Bill Lahtam (23), Gregg Warburton (12), Luis Jasso (6), –cinco inicial-, Dani Stix, Tom O´Neill (7), Amadou Diallo (6), Francisco García Quiles (4), Dani Díaz (6).

PARCIALES: 13-23, 25-49 (descanso), 38-65 y 50-79 (final).

Árbitros: Héctor Carmona, Jordi Rubí y Patricia Díez