Antonio Serrat ha vuelto a Mallorca, el refugio en el que decidió hace meses preparar las últimas citas del calendario. Un lugar que le garantiza mejores condiciones de temperatura y tiempo para entrenar y un ambiente que se parece al que se encontraría en Bermuda y Abu Dabi, sedes de las últimas pruebas de las Series Mundiales. En Bermuda el pasado domingo las cosas salieron de manera casi inmejorable. El vigués firmó allí la mejor actuación de su carrera al finalizar segundo, a solo ocho segundos de Vincent Luis que se impuso en la prueba. Serrat estuvo cerca de lo impensable y por momentos llegó a creerse en condiciones de lograr el triunfo: “Tenía un cambio de ritmo para la última vuelta, pero no pude quitarle esos diez segundos que me llevaba. Por un momento vi la posibilidad de ganarle, pero Vincent reguló muy bien en ese último tramo para conseguir la victoria”. Es curioso que Serrat reconozca que no fue tampoco una de sus mejores carreras: “En natación podía haber estado algo mejor y en la bici las sensaciones no eran las mejores. Sufría en el repecho que había y el viento también me afectaba. Pero luego me puse a correr y me sentí muy bien”.

La mejor versión de Antonio Serrat Para el vigués, que trabaja para ganarse durante los próximos meses una de las plazas de España para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, el resultado es importante y tratará de afianzarlo en la final de las Series Mundiales que se celebra el último fin de semana de noviembre en Abu Dabi. Llega en la sexta posición de la general con la posibilidad de recortar la distancia con algunos de los que le preceden y saltar posiciones en esa clasificación: “Voy a tratar de estar lo más arriba, como en Bermuda, pero es verdad que el nivel es extraordinario y hay mucha gente que podrá estar en la pelea. Es el cierre de temporada y vamos a tratar de estar lo mejor posible”. Con tal motivo Serrat se quedará en Palma de Mallorca los próximos diez días y luego se desplazará a los Emiratos para disputar esa prueba en la que el calor va a ser muy importante. Confía en estar en buen lugar y cerrar de la mejor manera una temporada en la que no ha podido estar todo lo bien que imaginaba aunque empezó el Mundial liderando la generando: “He entrenado muy bien. No he tenido suerte en alguna de las carreras del Mundial. Sufrí una caída en una prueba, en otras tomé malas decisiones desde el punto de vista táctico...pero me he sentido bien”.