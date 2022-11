La larga comparecencia del seleccionador Luis Enrique Martínez tras hacerse pública la lista de 26 elegidos para disputar el Mundial de Qatar, dejó reflexiones sobre numerosos nombres propios. Desde la novedad Ansu Fati hasta los ausentes con un recuerdo especial para Mikel Oyarzabal.

Ansu Fati

"Ha sido una de las dudas hasta el ultimo minuto, conozco muy bien a Ansu, apostamos por él incluso antes que otros. Su nivel futbolístico es incuestionable. Ha vivido un proceso difícil a nivel personal y futbolístico. Está en proceso de cambio, de recuperación del Ansu de antes de la lesión".

Mikel Oyarzabal

"Tengo un recuerdo para Mikel, un jugador asiduo que lamentablemente no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse".

Pedri

"Fue un descubrimiento para todo el mundo en la Eurocopa, jugando todos los partidos a un nivel altísimo. Muchos jóvenes se han incorporado y han visto como lo hacía él, para pensar que lo pueden hacer ellos. Tenemos un grupo joven, también gente veterana, un mix muy interesante".

Busquets

"Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue un Mundial más y no lo digo de broma. Es como Rafa Nadal, no hay duda de que ha sido el mejor de la historia, pero si le metemos en un ranking de saque, no le pondríamos el primero seguro. A Busi le pasa lo mismo. Si el escenario de partido es el que queremos, estemos en campo contrario, tenemos más el balón, se convierte en el Rafa Nadal que es el número uno. Si miramos solo el saque, jugamos en largo, nos alargamos y partimos, no es el mejor pivote. Pero no veo en el panorama mundial a ninguno mejor que él para jugar a lo que queremos jugar".

Marco Asensio

"El punto crítico con Asensio fue la anterior convocatoria que no jugaba con su equipo prácticamente nada y decidimos traerlo por lo visto en anteriores concentraciones. Su respuesta en nuestro mensaje, cumplió a las mil maravillas en labores defensivas y en las ofensivas no tiene ningún problema. Ahora le ha dado la vuelta, su entrenador le pone muchos más minutos, ha sido decisivo. Es un jugador muy completo que puede jugar en banda, la derecha es su sitio natural saliendo hacia dentro, pero tengo la corazonada con el de falso 9. Jugador impredecible, gran chut, cambio de ritmo. Me alegro que esté al alza".

Yeremy Pino

"Viene asiduamente a la selección, va creciendo como jugador, reúne todo lo que queremos en un jugador de banda, juega abierto pero tiene calidad y gol para jugar por dentro. Una realidad para la selección"

Hugo Guillamón

"Claramente le favorece jugar de pivote en el Valencia porque le puedo ver en esa posición gracias a la manera de la que juega con Gattuso, y de central ya le conozco. He visto cosas muy interesantes y es una opción muy válida para las dos demarcaciones".

Koke

"Con Koke no tengo ninguna duda de ningún tipo. Cuando tiene esa pequeña lesión, me informo y veo que puede estar a disposición. Es una garantía para cualquier entrenador, puede jugar de pivote, de interior, lo que aporta al grupo desde dentro y fuera. Le he esperado porque le vi jugar minutos con su club. Era una lesión pequeña que no me despertó ninguna duda".

Borja Iglesias

"No me gustaría personalizar en un jugador porque es duro para ellos, pero uno más uno dos, si miráis quien han venido y no"

Piqué

"Recuerdo verle acabar la temporada jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, pensé en él, no como primera opción porque la idea era reforzar a todos los jugadores que en dos años nos han llevado al Mundial, pero dentro de la lista de 55 hay jugadores más veteranos con los que no tendría nunca duda".