Fernando Alonso ya empieza a despedirse de Alpine. Anoche cenó con sus mecánicos e ingenieros y dejó constancia de la cita en instagram: "Noche relajada y divertida con mi gente del equipo de carreras” , apuntó el asturiano con una imagen junto a los que le han acompañado en estos dos últimos años de aventura en la escudería francesa.

Antes, en la rueda de prensa del Gran Premio de Brasil, Fernando habló ya en clave de futuro, de su próximo desafío en Aston Martin a partir de la temporada que viene. Y lo que muchos han bautizado ya como 'La Misión', o la continuación de su célebre 'El Plan' que no se ha acabado de cumplir en Alpine, tiene buenas perspectivas. Excelentes, según el piloto español.

Sorpresa general

Le preguntaron si confiaba en la capacidad de Aston Martin para revertir su situación después de que este año esté situado en la séptima posición de equipos. Y Fernando fue contundente: "Al cien por cien. Aston Martin no está aquí para terminar quinto, sexto o cuarto en el campeonato de constructores. Están aquí para ganar el campeonato mundial y eso es lo que intentaremos hacer en 2023 y 2024", soltó Alonso para sorpresa general.

El asturiano dice estar convencido de que el equipo de Lawrence Stroll presentará una auténtica "revolución" en el coche de 2023, que será "mucho más ambicioso". Alonso y Aston Martin no plantean objetivos a medio o largo plazo como hacía Alpine. Desde la irrupción de Fernando en el box, quieren pasar de pelear en la zona media a dar un salto cualitativo mayúsculo para estar en la pelea por el título.

La oportunidad concedida

Alonso cree que la próxima temporada "tendré mejores armas que ahora, seguro", aunque quiere ser agradecido con Alpine por permitirle regresar a la F1 después de dos años alejado del 'gran circo': "El año pasado no estaba rindiendo a mi mejor nivel, tuve que afrontar algunos desafíos, pero este he estado muy cerca de mi cien por cien a nivel de pilotaje. Por eso, estas dos temporadas las recordaré por la oportunidad que me han dado", asegura.

Fernando no tendrá que esperar para subirse por primera vez a su nuevo monoplaza, ya que en menos de dos semanas, el 22 de noviembre, podrá hacerlo en los test post temporada que se celebrarán en Abu Dhabi: "Es importante porque el coche será muy diferente el año que viene, para todos. En términos de comodidad, el volante, los botones, creo que cambiará mucho, y será bueno tener un día de pruebas", confirma el asturiano.