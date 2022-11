No se cansa Sebastián “Chevy” Guzmán de coleccionar medallas. El venelozano afincado en Vigo había triunfado en septiembre en el Europeo de patinaje de velocidad, con récord del mundo en 200 metros. Y ya había obtenido cuatro títulos planetarios en diferentes distancias de esta disciplina. En Buenos Aires ha sumado otros tres. Los celebra con la misma ilusión que la primera carrera que afrontó de niño. “Nunca se gana hasta terminar cada prueba”, advierte.

La capital argentina y también la provincial San Juan han acogido los World Skate Games. Chevy aterrizó en forma, pero sobre aviso. “A mi partida de España todo era muy incierto. Con respecto al Europeo había que sumarle a Colombia, una potencia, que de hecho ha ganado el medallero con superioridad. Y están los asiáticos, como China Taipei, segunda en el podio general. Corea, Chile o México eran competencia directa mía”, expone. “Iba confiado. El récord de 200 me daba tranquilidad. Siempre está la posibilidad de ganar, pero nunca es seguro”.

Chevy dispuso de tres días para adaptarse al escenario, en la Villa Olímpica de la Juventud. “Intentamos dominar la pista lo más rápido que pudimos”. Estrenaba su agenda en los 200 metros (una vuelta al óvalo). Fijó el mejor crono en las clasificatorias, pero con escaso margen. Reservó para la final su versión excelsa. Fue el único en bajar de los 18 segundos (17.947).

Chevy afrontó después las citas de 500 y 1.000 metros. Sabía que las condiciones no le favorecerían en esfuerzos más prolongados. “La pista era complicada para gente como yo. Soy pesado, con mucha fuerza en las piernas”, detalla. En 1.000 marcó un mejor tiempo que no fue validado, se supone que por salida errónea en la serie. En la repetición quedó 17º sin superar el corte, de 16. “Me dolió mucho. En esta prueba había sido campeón del mundo. Es mi favorita y ni siquiera pasé de ronda”, se lamenta. En 500 quedó eliminado en cuartos. El representante argentino le desequilibró con un toque en la pierna, que los jueces no apreciaron.

Tocaba aprovechar la jornada de descanso, restañar la moral y recomponer estrategias en el traslado al circuito, en el Paseo de la Costa, a orillas del Río de la Plata; del material especializado y liso de la pista al rugoso asfalto. “Me sentí más cómodo, confiado, tranquilo. Necesitaba transferir toda la fuerza de mis piernas al suelo para darme a conocer. Fue lo que pasó”, resume.

En la modalidad a una vuelta, sobre 380 metros, probó pronto su dominio. Un chileno le sacó de carrera en la primera curva de octavos, con un empujón en el hombro. Se recompuso para cruzar la meta igualmente primero, con el cuarto mejor tiempo global. Incrementó sus prestaciones en las dos siguientes rondas. Pasó segundo a la final, donde conquistó con autoridad el oro.

Faltaba su gran reto, los 100 metros. “Era mi objetivo de vida para poder consagrarme como el deportista más rápido del mundo”. Nadie le pudo replicar.

Chevy se despidió con el maratón. Después de haber centrado en los 100 metros su preparación anual, los 42 kilómetros se le indigestaron. Lo aceptó con naturalidad. Se retiró en el kilómetro 12.

Chevy ya reposa en casa tras el recibimiento que le ha tributado su club, el FSV. Le quedan dos eventos importantes antes de concluir 2022. El 4 de diciembre participará en una exhibición en Cuba. Y el 16 competirá en el campeonato de freestyle que Roller Lemons organiza el 16 de diciembre en Valladolid, considerado el Europeo de la especialidad. Chevy, además de veloz, deslumbra en las cabriolas como campeón de España y récord nacional en altura (1.47).