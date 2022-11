Tercera derrota de la temporada del Celta Zorka Recalvi, que pierde la segunda posición en favor del rival de ayer, pero que se mantiene en la tercera plaza, a tres victorias del líder indiscutible del grupo, el Baxi Ferrol.

El partido no defraudó a los muchos aficionados que ayer se acercaron al pabellón de Navia, en un horario poco habitual.Viguesas y zamorana llegaban igualados a casi todo en la clasificación, y eso se reflejó sobre el parquet de Navia.

Una vez más, el equipo entrenado por Cristina Cantero aplicó sus esfuerzos en la faceta defensiva, en donde por momento llegaron a bloquear al cuadro castellano leonés, que tenía muchos problemas en el juego ofensivo. Esta circunstancia propiciaba que el cuadro céltico fuera casi siempre por delante en el marcador, con ventajas que no eran significativas, pero que obligaban al Zamora a mover mucho el banquillo buscando una reacción que no conseguía.

Cliney finalmente pudo jugar, y en la última jugada del primer cuarto, conseguía cinco puntos que le permitían a las viguesas finalizar el cuarto con ocho puntos de ventaja, 17-9.

El guión del partido no cambió demasiado en el segundo cuarto. El Celta seguía aplicándose mucho y bien en defensa, logrando desesperar a un Recoletas al que le costaba mucho conseguir que las viguesas no se fueran en el marcador, ampliando una ventaja que comenzaba a ser preocupante.

De lo que no cabía duda era el gran esfuerzo físico que estaba realizando en Celta Zorka Recalvi lo que, sin lugar a dudas, hizo que el ritmo bajara. Además, las viguesas cedían muy pronto los tiros libres, con una diferencia importante entre uno y otro equipo. El Celta se llevaba la peor parte, que por momentos no sabían si defender con intensidad o no. Algo similar a lo que pasaba con las protestas de los entrenadores, que a Cristina Cantero le valieron una falta técnica, y a Ricardo Gouveia, una advertencia.

El tercer cuarto arrancaba con una mínima ventaja de las célticas, 28-26, pero con una diferencia importante en el juego. Recoletas subió un grado la intensidad defensiva, con lo que el juego se igualaba. Las zamoranas se ponían por delante en el marcador, y cambiaba el guión, pues a partir de ese momento eran las viguesas las que tenían más problemas para anotar.

Los últimos diez minutos de juego arrancaban con un Celta Zorka Recalvi seis puntos abajo. Zamora había recuperado la confianza y se mostraba más fuerte, llegando a tener hasta once puntos de ventaja.

Pero al Celta Zorka Recalvi nuncca hay que darlo por muerto, y a tres minutos para llegar a la conclusión, se había metido en el partido y se colocaba a tres puntos. El partido se convirtió en un juego de ajedrez, muy técnico, y con intensidad, pero el cuadro zamorano estuvo más acertado.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Senosiain (15), Musa (13), Aguilar (9), Garfella (0), Vidal (5) -cinco inicial- Sila (0), Fiel (0), Gea (2), Selimovic (0) y Cliney (15).

Recoletas Zamora: Roberta (13), Latorre (10), Ezeigbo (19), Llorente (5), Lahuerta (5) -cinco inicial- Vendrell (2), Sylla (0) y Knezevic (4).

Parciales: 17-9, 11-17, 12-20, 19-18.

Árbitros: Soto Medina y Gallego Saldaña. Le señalaron 24 faltas al_Celta Zorka Recalvi y 17 al Recoletas Zamora. Eliminaron por personales a la viguesa Anne Senosiain y a la zamorana Ezeigbo.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, que registró una buena entrada.