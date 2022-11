Ni siquiera con una hora de superioridad numérica, ni en su estadio, ni en una situación límite, el Atlético de Madrid fue capaz de recomponerse contra su visible crisis, empatado en su casa por el Espanyol (1-1), en inferioridad numérica desde el minuto 27, capaz de tomar ventaja a la hora de partido por un gol de Sergi Darder y poner contra las cuerdas al equipo rojiblanco, que rebajó su golpetazo por el gol incontestable de Joao Félix, suplente y decisivo de nuevo.

Simeone salvó un punto por el atacante portugués, con el que no cuenta para la titularidad. No hay más certeza que esa del duelo de este domingo, en la misma línea de los últimos del conjunto rojiblanco, en ese despropósito continuado en el que reincidió contra el Leverkusen, prolongó en Cádiz, aumentó en Oporto y repitió ante su público en el Metropolitano, donde sólo la luz del delantero luso, suplente en diez de los últimos once choques, incluido el de este domingo, redujo la catástrofe rojiblanca, que podría dejarle a once puntos del liderato si el Real Madrid vence el lunes en Vallecas. La crisis abierta en el Atlético de Madrid es cada vez más grande y las voces contra Simeone retumban cada vez con más fuerza.