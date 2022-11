El Guardia & Moreira de Gonzalo Araújo es el líder del primer acto de las Villalia J70 Winter Series, que organizadas por la Asociación de la Clase, con el apoyo del Real Club Náutico finalizó en la tarde del domingo. El patrón lucense afincado en Vigo, aguantó perfectamente la presión de sus dos más directos rivales en esta apertura del evento: el Nacua Sogacsa con Sancho Páramo a la caña y Pablo Iglesias como táctico, y de los del veterano Guillermo Alonso, que con una joven tripulación, en la que está Javier Gándara hijo del gran navegante oceánico vigués, el regatistas arosano Alejandro Prego y Yago Blanco… aguanta entre los tres primeros.

La igualdad es tremenda, lo que demuestra que los resultados del Marnatura de José Luis Freire, tanto en el Europeo como en el Mundial, o los pasados de los Pérez Canal no son fruto de la casualidad… sino que en Vigo está el nivel máximo de este monotipo… un nivel que se comparte con el del Real Club Náutico de Barcelona. La demostración palpable de esta preparación extrema de nuestras tripulaciones, la ofrece lo ocurrido este fin de semana en la ría de Vigo con se lograron completar dos mangas con vientos de 8 nudos del oeste: nadie repitió victoria en las cuatro manga celebradas: LaGuardia&Moreira, Séneca SW, Abril Verde y Sailway Academy… cuatro mangas y cuatro vencedores.

Otro dato es que cuatro J70 estén empatados a puntos tras dos jornadas, y además tres de ellos sean los tres Made in Ourense y Made in Pérez Canal: el Abril Verde con Luis Pérez Canal, el Abril Rojo con Jorge Pérez Canal… y el jovencísimo patrón Alejandro Pérez Canal, uno de los más sólidos valores de la vela gallega de futuro, con Sailway Academy. Gran ambiente pues en Vigo que irá in crescendo en los dos próximos actos, pues las flota de J70 de Cantabria, Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía, Canarias y Portugal, han anunciado su desembarco en Vigo para el segundo y tercer actos de las Villalia para el 26-27 de noviembre y el 18-19 diciembre