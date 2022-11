El Sárdoma no falló en otro duelo directo por la permanencia, en realidad otra final, y se llevó de Torrelodones los tres puntos para sumar su segundo triunfo, también a domicilio y de nuevo sin encajar. Golosa victoria que cae en el zurrón vigués.

La solidez defensiva del conjunto que entrena David Ferreiro -es el quinto equipo que menos goles encaja en el grupo norte- bastó para frenar al once local dirigido por Iliass Haddad, en un choque abierto casi siempre, sin un dueño claro salvo en los momentos de posesión sardomista.

Pero la diferencia radicó en la eficacia. El primer tanto gallego subió al marcador tras una acción de saque de banda cerca del área local que Paula Lorenzo recuperó, guio por la línea de fondo para dar un pase atrás, aprovechado por Figueroa para rematar en llegada. Y con el descanso muy próximo, otro centro chut de Nerea se colaba en la portería de “Pao”. Es el cuarto gol de estas características que firma la atacante viguesa entre la pasada temporada y esta.

En el segundo periodo, el equipo vigués pudo sentenciar, pero no lo hizo y acabó presionado por las torresanas, que tuvieron sus oportunidades, frenadas por Olalla, la portera viguesa. Así, como ocurrió en Bilbao ante el Athletic C (0-1), las gallegas vuelven a ganar fuera y dejando su portería imbatida, volviendo a equilibrar el balance de goles a favor y en contra (6-6). El Sárdoma ha sumado siete de sus ocho puntos lejos de Vigo. Con este triunfo, las blanquiazules navegan en la undécima posición, con cuatro puntos de margen sobre Torrelodones y Parquesol, en zona de descenso. En las dos próximas semanas, las de Ferreiro serán anfitrionas, pues recibirán sucesivamente en As Relfas a Osasuna B y al Friol.