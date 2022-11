Los separaba el destino supuesto y el Atlántico. Los ha unido el dolor que sufrieron y su redención. Los miembros del equipo nacional de Colombia de esgrima adaptada se han concentrado en Vigo. El entrenador del Olivo, Manuel Mariño, los adoctrina. Con su principal discípula, Judith Rodríguez, contienden en los entrenamientos. Ella y ellos comparten el sueño común de París 2024. Todos para una en el camino de los mosqueteros.

Manuel Mariño, el gran maestro, recibió el mensaje a través de la cuenta de Instagram del club olívico. Wilson Calderón, entrenador de la selección colombiana, le planteaba una estancia de mes y medio en Vigo. “Inicialmente teníamos proyectado ir a dos eventos internacionales, Panamericano en Brasil y Copa del Mundo en Hungría”, explica Calderón. “La federación colombiana de esgrima en silla de ruedas perdió el reconocimiento deportivo. No lo renovó. Nos quitaron el apoyo. Tuvimos que cambiar los planes”.

El contratiempo burocrático llevó a Calderón a buscar acomodo en España por interés pedagógico. “El nivel de Colombia ha mejorado mucho. Estamos a la par con Brasil. Pero falta mucha organización por parte de las federaciones y más apoyo a los deportistas para que comiencen a salir al extranjero y tengan mayor fogueo”, argumenta. Se acordó de Judith Rodríguez, a quién había admirado cuando ganó la Copa del Mundo de Sao Paulo. “A Judith la nombran mucho a nivel internacional. Estuve buscando en España referentes y salía ella”.

De ahí esa petición de adiestramiento, que Manuel Mariño valoró de manera positiva e igualmente Judith cuando se lo consultó. No hay más tiradores de esgrima adaptada en el club. Los convencionales se rotan, sentándose, para que se entrene contra ellos Judith, que ya era una esgrimista prometedora cuando perdió la pierna derecha en un accidente de tráfico, en 2018. “Claro, al no estar acostumbrados, no es lo mismo”, conviene.

–Si viene gente a tirar, genial –respondió la joven.

La expedición cafetera aterrizó el 15 de octubre. A Wilson Calderón lo han acompañado José Camacho, Jeison Mendieta y Sebastián Calle. “Al principio nos tuvimos que acostumbrar al cambio horario. Pero todos han sido muy amables. Nos han acogido como una familia. Nos sentimos muy bien”, agradece Calderón.

José Camacho era militar, acantonado en Bogotá. Perdió las dos piernas por culpa de una bacteria que lo infectó durante una patrulla por el exterior. “En la selva estás expuesto a todas las enfermedades”, explica. Un sargento lo invitó a probar la esgrima. “Me quedó sonando. Empecé a entrenar y llevo seis años larguitos”, resume.

Jeison Mendieta también pertenece al ejército, suboficial en su caso. A él le tronzó las piernas un artefacto explosivo. Se refugió en la esgrima, a la que ahora se dedica “al cien por cien”. Una fisioterapeuta de su Manisales natal le habló de otro amputado, Sebastián Calle. Este había perdido la pierna izquierda hacía años, por culpa de una máquina picadora de plástico que también le afectó a la mano derecha. Mendieta reclutó a Calle. Ambos compiten en la Liga Caldense de Esgrima y ambos han progresado en el escenario nacional. “Jeison me invitó, fui, miré y me apasioné”, recuerda Sebastián Calle. “Hemos conseguido muy buenos logros”.

Todos ellos, en su crecimiento, habían sentido esa necesidad de nuevos retos y enseñanzas. Justo lo que han encontrado en Vigo. “A nivel técnico nos ha resultado muy útil”, confirma Calderón. “A cada sitio que vamos siempre aprendemos. Manuel es para mí uno de los mejores entrenadores del mundo. Y los combates con Judith nos han servido para mejorar acciones; a ellos y a mí como entrenador”. Mendieta añade: “La experiencia personal está siendo excelente”.

Ayuda mutua

El talento de Judith recopila elogios. “Tiene un nivel muy alto. Hemos aprendido bastante de ella directamente”, valora Calle. Mendieta reflexiona: “Es importante venir a un club como este, con gente que es superior a nosotros. Eso nos ayuda”. Tanto que José Camacho fue capaz de batir a Judith en la semifinal de florete del Open Internacional de Burgos, al que acudieron el pasado fin de semana. “Me dio pena ganarle”, asevera Camacho y Judith bromea: “Está expulsado”.

La viguesa asegura que la influencia es mutua. “Estoy aprendiendo un montón de ellos, tanto en florete como en espada. Además me caen genial y lo pasamos muy bien. Las cuatro horas de entrenamiento se me pasan volando”.

La carrera a París 2024 comienza de cero el 15 de noviembre, en la Copa del Mundo de Hungría. Judith acudirá. “Y a partir de ahí, sumar puntos y puntos”. Ese desliz federativo impedirá participar a los colombianos, que tendrán que exprimirse en las tres copas del mundo de 2023. “Los Juegos son el objetivo que nos hemos trazado, aunque hayamos perdido la oportunidad de comenzar a puntuar”, cifra Wilson Calderón. “Esperamos aspirar a un cupo con cualquiera de ellos tres en alguna de las formas de clasificación”.

En Vigo seguirán los colombianos hasta el 30 de noviembre. Será ya para siempre un episodio importante en su carrera y sus biografías. “Espero que nos alcance para reunir la puntuación que necesitamos”, anhela José Camacho del nuevo año que ya asoma. “Y que podamos coincidir en los Juegos con Judith”, que corresponde: “Ojalá podamos ir todos juntos a París”.