La presidenta de la Liga F trata de conseguir que el fútbol femenino sea sostenible. En junio debutó en el cargo. No han sido meses fáciles y ha tenido que sortear, entre otras cosas, un parón de las árbitras.

–¿Qué balance hace de este inicio de la Liga Femenina?

–Positivo, intenso y complicado. Hemos tenido que arrancar una liga profesional en apenas tres meses y con muchas dificultades. Estamos satisfechos porque hemos conseguido los objetivos prioritarios, aunque queda mucho por hacer.

–¿Cuál es el principal foco de trabajo de la Liga F?

–Tenemos que mejorar en toda la parte de comercialización y de producto audiovisual. Hemos logrado que la Primera División sea televisada y un acuerdo comercial importante con LaLiga, además del patrocinador nominal [Finetwork]. Estamos en contacto con otras muchas empresas y estamos hablando con los clubes para mejoras en infraestructuras a partir de la subvención que les concede el CSD.

–¿El acuerdo comercial con LaLiga fue un colchón importante?

–Fue vital. No teníamos tiempo para sondear el mercado y armar la estructura, no teníamos ni sede... LaLiga tiene acceso a los patrocinadores potenciales y llegada a las empresas interesadas en el fútbol. El acuerdo irá creciendo, no son solo esos 42 millones de euros de inicio.

–¿Qué audiencias manejan?

–Estamos satisfechos. Las audiencias son importantes, pero aún existen muchas diferencias entre los propios clubes. Tenemos que intenta fidelizar a los espectadores, Dazn nos ha ayudado ofreciendo gratis las primeras jornadas.

–¿Es sostenible la Liga femenina?

–¿A día de hoy? Complicado. Para los clubes más modestos y vulnerables sí es un modelo sostenible, porque no pueden gastar más de lo que ingresan y no lo hacen.

–¿La superioridad del Barça es un riesgo para la competición?

–A futuro puede ser un problema y tendremos que evitarlo. ¿Cómo? Llegará un momento en el que tenga que haber un control económico y en el que los clubes pequeños tengan más recursos y la competición pueda estar más equilibrada. Ahora mismo hay que dejar que el Barça siga abriendo camino si queremos que esta liga sea un referente mundial.

–¿Cuánto daño les hizo el aplazamiento de la primera jornada por el paro arbitral ?

–Alrededor de 300.000 euros. Pero el mayor daño fue emocional. Hemos cometido errores y hacemos autocrítica, pero en este tema de las árbitras veníamos teniendo varias reuniones con la federación y nunca se nos transmitió que las árbitras lo vieran insostenible. Estaba claro que tenían que mejorar sus condiciones, pero mientras que las jugadoras están teniendo paciencia con su convenio, para no plantear una huelga, las árbitras no la tuvieron. Fue un palo y una falta de respeto que la federación boicoteara esa primera jornada. Y también fue una falta de responsabilidad del CSD, que lo permitió.

–¿Cómo va la negociación del nuevo convenio colectivo?

–Conformamos la mesa en agosto y ya hemos tenido reuniones con los cinco sindicatos, nos emplazamos cada dos semanas. La relación por el momento es cordial.

–Queda la imagen de que el fútbol femenino es un mundo lleno de conflictos y desacuerdos.

–A veces pienso que en lugar de construir me tengo que dedicar a sortear barreras, zancadillas… Y eso da una imagen del fútbol femenino que está lejos de lo ideal .

–¿Quién pone las zancadillas? ¿Luis Rubiales?

–Siempre ha habido una confrontación competencial con muchas zancadillas, cuando sería muy fácil asumir cada uno sus competencias y coordinarse. Entiendo que la federación como institución tiene un papel fundamental en el fútbol femenino y también en su profesionalización, pero lo primero que deberían respetar son las competencias de la Liga.