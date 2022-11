El Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist, disputado de sábado a martes en la ría con la organización del Real Club Náutico de Vigo y una participación extraordinaria (finalmente 263 regatistas, distribuidos en 248 de categoría A-B y 15 de la C), no solo proclamó vencedores del meeting -victoria del balear Hugo Rodríguez-, sino que declaró también ganador de la Challenge Semana del Atlántico, el trofeo que suma las regatas del Trofeu Cidade de Viana y del Meeting de Vigo. El evento fue creado en 2014 conjuntamente entre el Náutico y el Clube de Vela de Viana do Castelo (CVVC). Y ha sido una idea de la que ambos clubes náuticos se congratulan.

Y en la Challenge la flota gallega se llevó la victoria global en esta edición. Fernando González del Castillo (RCN Coruña), que ha disputado tanto las regatas de Viana como las de Vigo, se alzó con el triunfo de la Challenge en categoría A-B (la absoluta), repitiendo la victoria de 2021. Y en la categoría C, el título ha sido vigués: Luca García (RCN Vigo), regatista sub-13, ganó en Promoción el Meeting Ciudad de Vigo y también la Challenge. García releva así al portugués Vicente Costa, vencedor en 2021, y entra en un palmarés que en 2019 ya había inscrito a otro vigués en categoría C: Paco Riveras. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo entrega a Fernando González del Castillo del trofeo perpetuo, que custodia el Náutico en su edificio social. Para el club que preside José Antonio Portela, la Semana del Atlántico es el gran cierre de temporada de la sección de vela, en esta oportunidad de “un año extraordinario”, recordó el dirigente. El club, además, ya ha comunicado oficialmente a la Real Federación Española de Vela y a la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (Aecio) su intención de continuar siendo una de las sedes de la Optimist Excellence Cup, el circuito español de carácter internacional que se organiza de octubre a mayo.