No hay mejor que una victoria para curar las heridas tras una derrota y eso fue lo que hizo el equipo vigués en la mañana de ayer en Azkoitia. Las viguesas llegaban a Guipúzcoa con las buenas sensaciones tras el partido ante el Baxi Ferrol, pero con el mal gusto de la derrota. Ayer les esperaba un ISB que era un animal herido, con tan solo una victoria en los seis partidos disputados. Para colmo de males, las viguesas acudían sin Cliney, con la que esperan contar para el partido del domingo ante el Recoletas Zamora.

El partido de ayer en Azkoitia tuvo dos protagonistas destacados. Por un lado Murjanatu Musa, que con dobles figuras fue la MVP del partido y de la jornada. La céltica anotó 22 puntos y atrapó 17 rebotes, lo que la llevó a una valoración final de 39, una de las más altas de toda la temporada. El otro protagonista de la jornada, como no podía ser de otra manera, fue el trabajo defensivo. A lo largo del partido, quedó claro que cuando el Celta Zorka Recalvi no defiende lo pasa mal y eso sucedió en el segundo cuarto. En los primeros diez minutos de juego la igualdad fue máxima en el partido. Las alternativas en el marcador no eran demasiado amplias, con las viguesas siempre por delante en el marcador. Pero en los últimos minutos el cuadro vigués bajó la intensidad, lo que aprovecharon las vascas para darle la vuelta al marcador.

La segunda parte no empezó bien para el equipo vigués. No lo hacía mal en defensa, pero todos los problemas venían en ataque, en donde le costaba ver aro. No obstante, el Celta aprovechó el cansancio del rival para recortar la desventaja y llegar al descanso tan solo un punto abajo.

Cristina Cantero le leyó la cartilla al equipo en el vestuario, ya que la puesta en escena del tercer cuarto fue diametralmente opuesta a lo que había sucedido hasta ese momento. En tan solo cinco minutos, las viguesas hicieron un parcial de 0-8, con lo que el partido se rompía, ya que las vascas tardaron nueve minutos en anotar su primera canasta en juego. Los últimos diez minutos fueron un trámite, con un Celta que llegó a tener hasta 17 puntos de ventaja.

El domingo, ante Zamora

Las jugadoras del Celta Zorka Recalvi contarán con un día más de descanso para afrontar la jornada del próximo fin de semana. Las viguesas jugarán el domingo en Navia, a partir de las 13.00 horas, ante el Recoletas Zamora.