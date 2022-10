Dos partidos para remontar el vuelo

La amarga derrota sufrida el sábado a manos del Almería ha dejado al Celta tocado en la línea de flotación y a pone a Eduardo Coudet en la picota a solo dos partidos de que LaLiga se detenga por la celebración del Mundial de Catar. Las críticas arrecian contra la gestión del técnico y el respaldo al argentino mengua en el club a medida que los resultados acercan al equipo a los puestos de descenso.

Cumplido casi el primer tercio del campeonato, apenas un punto separa a los celestes del abismo. Cinco partidos sin ganar y seis derrotas y un empate en sus ocho últimos encuentros delatan la crisis y el descenso del nivel competitivo y los pobres resultados obtenidos ante rivales de su pelaje ( Valladolid, Getafe y, en la última jornada, Almería) que han disparado las alarmas. El técnico ha invocado todo tipo de razones para explicar la debacle: necesidad de tiempo de adaptación, mala suerte, falta de puntería, decisiones arbitrales desfavorables...pero los resultados no acompañan y el Chacho es consciente de que, si no llegan pronto, el camino conduce inevitablemente al despido.

El margen de maniobra se estrecha. Seguramente no le quedan más que un par de partidos para remontar el vuelo. Dos finales, contra Osasuna (el próximo sábado en Balaídos) y Rayo Vallecano (el juves siguiente), definirán el futuro de Coudet.

El primer paso será rescatar al equipo del bajón moral que ha supuesto la nueva derrota encajada en el Power Horse Stadium de Almería. “Estamos muy jodidos”, confesaba tras el choque frente a los rojiblancos Javi Galán. Fran Beltrán pedía disculpas, prometía autocrítica, trabajo y lanzaba un mensaje de optimismo: “Son días difíciles para hablar y expresarse. Aunque el fútbol está siendo demasiado cruel con nosotros, tenemos que seguir haciendo autocrítica y trabajar más duro que nunca. El Celta saldrá adelante como siempre ha hecho”, escribía el madrileño en Twitter.

El vestuario sabe que el único antídoto contra la situación son las victorias y por eso ha marcado en rojo el partido del sábado contra Osasuna, un equipo consistente, reconocible y muy bien trabajado que supondrá toda una prueba de fuego para los celestes.

La jerarquía del adversario, que comparece en Balaídos en un gran momento, y la necesidad de recuperar la confianza en el juego no son las únicas dificultades que tendrá que superar el Celta. Coudet cuenta con cuatro bajas que también pueden condicionar sus decisiones. Hugo Mallo, Luca de la Torre y Augusto Solari sufren distintas lesiones musculares y no estarán de vuelta hasta que LaLiga se reanude tras el Mundial, pero la baja más complicada a la que tendrá que hacer frente el preparador argentino es la del joven Gabri Veiga, que no podrá jugar frente a Osasuna por sanción. El porriñés fue expulsado con roja directa por “pisar intencionadamente” al rojiblanco Robertone, según ha redactado el árbitro, y podría ser sancionado con más de un partido de suspensión.

Mismos puntos que el pasado curso

La situación actual del Celta no difiere gran cosa de la que el equipo tenía el pasado curso a estas alturas de competición. En realidad, la posición del equipo es prácticamente calcada a la que tenía a jornada 12 en el campeonato precedente. Cumplido casi una tercio de LaLiga, el Celta ocupa la decimoquinta posición de la tabla, con 11 puntos, con solo uno de distancia sobre la zona de descenso en la que figuran Elche, Cádiz y Sevilla. Por delante, con los mismos 10 puntos que Cádiz y Sevilla, marchan Getafe y Girona, pero los azulones con un partido menos que deben jugar esta noche contra el Elche. La situación a duodécima jornada del pasado curso era calcada: el Celta era decimoquinto, con 11 puntos. La única diferencia es que entonces la distancia con la zona roja era de dos puntos. Este curso los celestes contabilizan tres victorias (Girona, Cádiz y Betis) y dos empates (Espanyol y Getafe) y han perdido siete encuentros: Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona, Real Sociedad, Valladolid y Almería. Hace un año habían ganado al Granada, el Levante y el Getafe, habían empatado con Osasuna y Rayo Vallecano y fueron derrotados por el Atlético de Madrid, el Athletic, el Real Madrid, el Cádiz, el Elche, el Sevilla y la Real Sociedad. El diferencial de goles sí cambia. El equipo celeste ha marcado esta temporada un gol menos que el pasado curso y recibido 10 tantos más: 10/14 (-4 ) en el ejercicio 2021-22 y 13/24 (-9) en el presente.