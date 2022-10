El Iberconsa afrontó un viaje de muchos kilómetros hasta Málaga y nunca se centró en la pista. Sus bajos porcentajes se unieron al buen trabajo de un reforzado Amivel en un resultado claro. “Se ha juntado la falta de acierto con la falta de concentración”, lamentó César Iglesias. “Ellos son un equipo de mucha calidad que nos ha generado muchos problemas, tanto ofensivos con sus tiradores como defensivos con sus jugadores de más movilidad. Ahí está la victoria holgada para ellos”.

“Está claro que nos falta rodaje, sobre todo cuando estamos bajo presión defensiva. No tenemos claro a dónde tenemos que ir o dónde podemos hacer daño. Tenemos que cambiar esta mentalidad cuando las cosas no nos van bien de cara; no podemos bajar la cabeza y caer en errores continuos... La fortaleza mental es lo primero que tenemos que cambiar. Ese carácter es algo que siempre hemos tenido en este club. Tenemos que corregirlo inmediatamente”.

La próxima semana hay parón liguero por la Copa de Naciones en Madrid. La División de Honor vuelve el 12 de noviembre a O Berbés con la visita del Ilunion.