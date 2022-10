Coruxo: Alberto; Johan, Lucas, Antonini, Aitor Aspas (marcos, minuto 84); Gandoy (Pitu, minuto 60), Focareta; Chiqui, Antón (Yelko, minuto 73), Luismi y Youssef (Añón, minuto 60).

Burgos Promesas: Juárez; Hervás, Tito, Marcos, Pol Basa; Marino, Saúl (Munguía, minuto 86); López Pinto (Ricoy, minuto 73), Erik (Ethan, minuto 86), Santi Pérez (Burgos, minuto 60) y Óscar (Marcos Gil, minuto 73).

Goles: 1-0, minuto 12: Youssef. 1-1, minuto 68: Tito. 1-2, minuto 72: Erik.

Árbitro: Acevedo González, auxiliado por Bouiri Aittobazine y García Toro, de Madrid. Amonestó a Marino y Pol Basa por el Burgos Promesas.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró algo más de media entrada.

El Coruxo pasó ayer de la euforia a la depresión en un abrir y cerrar de ojos. Un equipo con dos caras, diametralmente opuestas, que ayer cosechó su primera derrota de la temporada en el campo de O Vao.

El equipo vigués fue de más a menos en el partido de ayer. Comenzó francamente bien, con una presión alta, cerrando las líneas de pase de los burgaleses, y marcando muy pronto. Era un Coruxo divertido de ver, generando un buen juego ofensivo, e impidiendo que el filial se acercara a la portería de Alberto. Lo cierto es que todos nos las prometíamos felices, ya que todo estaba de cara.

Está claro que es imposible aguantar ese ritmo durante todo el encuentro, pero el problema fue que al Coruxo le comenzaron a faltar las fuerzas demasiado pronto. Jacobo Montes reconocía que en el minuto cincuenta veía al equipo fuera del partido, pero la realidad es que los problemas del equipo vigués comenzaron mucho antes.

Una vez que se pasó el ecuador del primer tiempo, la presión de los vigueses comenzó a perder su intensidad y fuerza. Continuaban dominando el partido, pero el Burgos Promesas comenzaba a darse cuenta de que cabía una posibilidad de meterse en el partido.

El Coruxo estaba dejando vivo al cuadro castellano leonés, y tras lo visto en los últimos partidos, todo el mundo tenía la impresión de que ya habían vivido esa misma historia.

Tras el paso por el vestuario, la tragedia volvió a sobre volar el campo de O Vao. El equipo vigués entró muy pronto en una fase depresiva que lo llevó a la desesperación. Los vigueses le dieron vida a un Burgos Promesas que dio un paso al frente, al darse cuenta en los minutos finales del primer tiempo, que el Coruxo comenzaba a quedarse sin oxígeno. Los jugadores llegaban tarde a los balones divididos, la presión había desaparecido y parecieron los primeros fantasmas.

Y es que cuando físicamente el cuerpo no da, saltan las dudas en todas las jugadas, y por ahí viene el peligro. El gol de empate llegó tras el saque de un córner, una jugada que entrenan, pero que en esta ocasión dejó solo a Tito, que remató, incluso sin fuerza, delante mismo de Alberto completamente solo.

Pero esa tensión por no llegar a los cruces, quedó clara en la jugada del segundo gol del Burgos Promesas. Erik recuperó un balón en zona defensiva, iniciando una contra en la que se llevó por delante a Antón de Vicente y a Aitor Aspas, que no fueron capaces de llegar al corte. El jugador se plantó solo ante Alberto, al que evitó para marcar el gol de la victoria.

Quedaba poco menos de veinte minutos, pero el problema no era el tiempo, sino la forma, ya que el Coruxo no ofrecía la confianza necesaria como para pensar en, como mínimo, salvar un punto.

Jacobo Montes intentó con los cambios hacer despertar a sus jugadores, pero el equipo ya estaba en plena depresión y no había forma de levantarlo. La única lectura positiva es que estamos en la novena jornada, y el Coruxo ocupa la séptima posición.

Jacobo: “A nivel deportivo, en la segunda parte, el equipo ha tocado fondo”

Jacobo Montes no se escondió tras la derrota de ayer ante el Burgos Promesas. El técnico vigués dejó claro que “a nivel deportivo, en la segunda parte, el equipo ha tocado fondo. Soy el principal y el primer responsable de lo que ha sucedido en la segunda mitad pero yo hoy no puedo defender a mi equipo, es imposible. Si en la primera parte somos capaces de hacer lo que hicimos, por qué en la segunda parte no”. La condición física fue uno de los temas que saltó cuando se analizó el bajón del equipo, y Montes dejó claro que “Evidentemente el rival juega, se ordena, corrige en el descanso, pero de ahí a la imagen de que ya no ganábamos un duelo, llegábamos a dos metros y le dábamos tiempo y espacio al rival, yo eso no lo entiendo. Porque en la primera parte sí, porque en la segunda parte no. Hablamos en el minuto cincuenta, y la sensación, ya era en el cincuenta, no hablo del ochenta y cinco. En el minuto cincuenta no puedes estar casado, si no, no puedes jugar al fútbol”. El entrenador del Coruxo fue mucho más tajante cuando dijo que “si no tenemos capacidad de reacción, el primero se tiene que ir el entrenador, así de claro. Yo soy un guerrero y eso se lo voy a transmitir a mis futbolistas, que si no hay capacidad de reacción no merecemos el escudo que llevamos en el pecho. Entonces tiene que haber obligatoriamente un cambio de actitud porque si no van a repetirse más segundas partes, porque ya sé cómo funciona esto. Entonces, si no responden a una llamada de atención como la que hemos recibido hoy, lo veremos con el paso de las semanas. En lo que a nosotros corresponde como cuerpo técnico, tenemos que apretarlos hasta que sangre, no hay otra. Solo conozco una forma de salir de esta, y es entrenando más duro de lo que estábamos haciendo, porque seguramente lo que estamos haciendo ahora no está llegando. Entonces habrá que apretar más. Es el resumen que puedo hacer”.

Elecciones a la presidencia en tres semanas

La megafonía del campo de O Vao repitió en la mañana de ayer un mensaje en el que anunciaba la celebración de elecciones el próximo dieciocho de noviembre. Por primera vez desde hace mucho años, habrá dos candidatos a la presidencia. Por un lado, el actual presidente, Gustavo Falque, que accedió al cargo y que busca un nuevo mandato. Su oponente en las urnas será el que hasta ahora era el vicepresidente, Israel Fernández Alvariño, que lleva cuatro años en el club de O Vao. Las urnas estarán ubicadas en las oficinas de club, y el día de las votaciones estarán abiertas desde la cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Una vez se cierren se procederá al recuento de votos y la nominación del candidato que se convierte en presidente. Es la primera vez, desde hace mucho tiempo, que los socios pasarán por las urnas al haber dos candidatos a la presidencia.