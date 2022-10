El Coruxo recibe a un Burgos Promesas que parece haber recuperado la alegría tras la primera victoria de la temporada lograda la semana pasada ante el Polvorín. A pesar de ocupar la última plaza, los burgaleses están a tan solo tres puntos del puesto de promoción y a cuatro de la salvación, por lo que el guion del partido puede ser otro muy diferente.En lo que no pueden caer los vigueses es en un exceso de confianza por la situación en la clasificación del rival de hoy. Una circunstancia que podría provocar un mal resultado.

No podemos olvidarnos de que el Coruxo ocupa puesto de promoción, y el liderato está a cinco puntos. Evidentemente, a estas alturas de la temporada no vale de nada hablar de liderato y ascenso, pero sí es importante colocarse en buena posición para llegar a la segunda vuelta del campeonato con los deberes hechos.Jacobo Montes recupera a Andriu para el centro de la defensa, aunque seguirá sin poder contar con Mateo y Erik.

La visita del colista del grupo puede no debe ser motivo para un exceso de confianza. “Yo no miro la clasificación del rival contra el que vamos a jugar, porque vale lo mismo ganarle al que va de primero como al que va de último. En ese aspecto la gente puede estar tranquila porque la relajación no va a existir. Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto. Estamos haciendo un trabajo importante en el sentido de que son 3 puntos más, pero creo que necesitamos ganar en casa para recuperar esas sensaciones de lo que fuimos el año pasado, cuando éramos un equipo muy solvente en casa. El equipo está en una buena situación clasificatoria, tenemos un partido duro por delante como cualquiera de esta categoría, que es tan igualada, y vamos con muchas ganas de intentar conseguir los tres puntos”, explica el tecnico verde, Jacobo Montes.

Montes tiene claro que “para todos los contratiempos que hemos tenido, creo que sería un buen comienzo de Liga. Hay que estar tranquilos, hay que ser muy duros y muy exigentes en el día a día, que es lo que nos va a llevar a hacer muy buenos partidos el fin de semana. En esas estamos, de no regalar ningún día de entrenamiento, no regalar ningún minuto de entrenamiento porque es lo que nos va a hacer mejores. Sabemos hacia dónde queremos ir y sabemos la forma en la que tenemos que ir, entonces tranquilidad y entrenar duro”.

Por otra parte, el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey que enfrenrtará al Coruxo frente al Eldense se celebrará el domingo, día 13 de noviembre, a las 17.00 horas, en el campo de O Vao.

Campo: O Vao. Hora: 12 horas. Árbitro: Acevedo González. Madrid.