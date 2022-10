El baloncesto femenino vuelve a ser el protagonista de una tarde de sábado, con el liderato de la competición en juego. El Celta Zorka Recalvi recibe mañana, a partir de las 19 horas en el pabellón de Navia, al Baxi Ferrol, actual líder del grupo, con un triunfo más que las viguesas.

Sin lugar a dudas, lo que muy pocos esperaban, es llegar a la quinta jornada con una situación como esta. Del conjunto ferrolano se cabía esperar que el balance de cinco victorias y cero derrotas. La plantilla del Baxi es una de las más completas del grupo, y desde el verano, se perfila como la gran candidata para lograr el ascenso directo de categoría.

El Celta Zorka Recalvi es una de las grandes sorpresas de este arranque liguero. No podemos olvidarnos, que el equipo entrenado por Cristina Cantero ha comenzado a entrenar al completo hace muy pocos días, y a pesar de todos los inconvenientes, ha sumado cuatro victorias consecutivas, lo que le permite ocupar la segunda plaza.

Además, el equipo entrenado por Cristina Cantero sufrió un duro revés con la grave lesión de Laura Prats, que estaba llamada a ser una de las piezas fundamentales del equipo.

Por todo ello, el balance de estas primeras jornadas se puede considerar como de lo más brillante, y digno a tener en cuenta de lo que puede dar el equipo con el paso de las jornadas.

Por todo ello, el partido de mañana en Navia reúne todos los ingredientes para convertirse en un gran espectáculo. No cabe duda que las ferrolanas cuentan con cierta ventaja, pero no es menos cierto que el cuadro vigués tiene un empuje que otorga la juventud, y que supone un plus especial.

Jugadoras y cuerpo técnico confía en la respuesta de los aficionados en este importante partido. En las últimas jornadas la afluencia de aficionados ha crecido de forma exponencial, y en el último encuentro disputado en el pabellón de As Travesas, acudieron algo más de setecientos aficionados. La presión desde la grada puede ser algo importante para el desenlace final del encuentro.