El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) asegura que únicamente necesitaba “un descanso” tras ganar el Tour de Francia y que no fue víctima de una “bomba mental” que le hizo ‘desaparecer’ durante los dos meses posteriores, mientras que le resultaría sorprendente no defender en 2023 su victoria en la ‘grande’ francesa porque se ve “preparado para el desafío”.

“Las informaciones fueron exagerados. Ni exploté, ni bomba mental, sólo necesitaba un descanso, eso es todo. No hubo problemas, simplemente descansé y disfruté de un tiempo de calidad con mi familia y amigos. Disfruté de una barbacoa, una copa de vino o una cerveza, no necesito mucho para ser feliz, incluso si he ganado el Tour de Francia”, confesó Vingegaard en una entrevista al portal ‘cyclingnews.com’.