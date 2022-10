Un año entre reyes

Broche de oro a “un año increíble”, resume Martín de la Puente. El tenista vigués participará a finales de noviembre en una exhibición en Santiago de Chile. Junto a él, en el cartel, Rafa Nadal. “Si podemos compartir cualquier charla o momento, para mí valdrá su peso en oro”, se entusiasma.

Lejos quedan ya los tiempos de padecimiento de aquel niño con síndrome de Proteus, sometido a un calvario quirúrgico que culminó a los 8 años de edad con la amputación de parte de su pierna izquierda. Martín siempre exhibió talento deportivo. Lo saben en el Amfiv, que lo anhelaba como futura estrella baloncestística. El joven, sin embargo, acabó decantándose por el tenis.

Una apuesta exitosa. Se comprueba en su participación en los Juegos Paralímpicos de Río y Tokio; en el eterno pulso con su amigo Daniel Caverzaschi por el dominio nacional; también en un palmarés internacional cada vez más prestigioso. Martín se ha consolidado esta temporada en el escenario mundial, a sus 23 años. Su concurso en Roland Garrós rompía una barrera, la de participar en un Grand Slam, jamás atravesada por los españoles en tenis en silla. Una gesta pronto superada. En septiembre, formando pareja con el francés Nicolas Peifer, conquistaba el torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos.

En esta álbum de 2022 ya posee, en consecuencia, una foto de la recepción en La Zarzuela en la que Felipe VI cumplimentó a los triunfadores de Flushing Meadows: Carlos Alcaraz en el cuadro absoluto, Martín Landaluce en el júnior y el propio Martín de la Puente. Pronto añadirá otra estampa especial, con el monarca de las canchas.

Será el 25 de noviembre, en el pabellón de San Carlos de Apoquindo, en la capital chilena. El Museo de la Moda organiza una copa con su nombre, patrocinada por el Banco de Chile, que consiste en realidad en una exhibición que recaudará dinero para diversas causas sociales. Nadal se medirá con el jugador local Alejandro Tabilo en tenis convencional y Martín de la Puente, con el argentino Gustavo Fernández en tenis en silla de ruedas. Los partidos se disputarán sobre pista dura a petición de Nadal, que ya piensa en el inicio de la próxima temporada.

GRAN NOTICIA!!! El mes que viene nos vamos a 🇨🇱 CHILE para participar en un partido de exhibición con el más grande, @RafaelNadal, el chileno Alejandro Tabilo y mi compañero @gustifernandez4

👍EL TENIS ADAPTADO Y EL CONVENCIONAL EN UN MISMO PARTIDO 🎾↔️♿️ 🎾!!! — Martin de la Puente (@tindelapuente) 24 de octubre de 2022

“Gustavo Fernández es compañero de entrenamiento”, explica el vigués en el relato de su inclusión en ese programa. “Él ha trabajado antes con los chicos del Museo de la Moda. Tenían pensado hacer un evento grande en Chile. Le comentaron a Gustavo si le apetecía ser parte de él. Dijo que le encantaría, obviamente. Y recomendó que fuese yo también. Fue el que me introdujo en el evento”.

“La idea es jugar yo un partido de exhibición con Gustavo y después empezarán Rafa y Tabilo”, detalla. “No sé si tendremos tiempo de coincidir con Rafa en pista. No es la idea, en principio. Si pudiese ser, sería fantástico”. Martín, que maneja su carrera con meticulosidad, sabe que el crecimiento deportivo debe acompañar al impacto comercial. “Estoy muy contento de que se cuente conmigo para este tipo de eventos. Me ayudan un montón a crecer, me dan a conocer fuera de España. Ojalá que sea el primero de muchos”, reflexiona. “Nos estamos dejando la vida por y para el tenis; y el tenis nos está devolviendo ese esfuerzo”.

“Siempre es cercano”

De la Puente espera aprovechar la ocasión para departir con Nadal, a quien solo conoce someramente del circuito. “Habíamos coincidido, pero no tanto. Lo he visto en el US Open, por ejemplo; en muchos sitios pero no demasiado. Aunque siempre es muy cercano a todos los jugadores y más de tenis en silla, pero no he tenido la suerte de estar demasiado tiempo con él. Tengo muchas ganas, la verdad”.

El olívico reside la mayor parte del año en Barcelona, centro neurálgico desde el que organiza sus constantes viajes. No le quedan demasiados para clausurar su agenda de 2022. La semana que viene competirá en el Master Internacional de Holanda, tanto en individual como en dobles. Será la última competición oficial. Después, esa exhibición en Santiago de Chile. “No hay más compromisos, internacionales por lo menos”, confirma. Ha sido para él “un año increíble. Ojalá todos sean así. Estoy muy feliz “. Ya piensa en lo que sucederá en 2023: “A ver si consigo seguir afianzándome en este nivel de buenos resultados y de buen nivel de entrenamiento. Es lo que me aproxima al objetivo de estar más cerca del top mundial”.