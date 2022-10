Se le resiste al Mecalia Guardés su primer triunfo a domicilio. Ayer las de Abel González sumaron un empate en la complicada pista del Aula Cultural en un encuentro cargado de emoción.

No faltó demasiado para que el Guardés pudiese celebrar la primera victoria a domicilio. Una gran acción defensiva le permitió robar la pelota a falta de seis segundos y lanzar el contragolpe claro, pero laos árbitros señalaron falta de las castellanas y el banquillo había solicitado tiempo muerto por lo que no había opción de finalizar esa acción. En seis segundos armaron un ataque que acabó en libre directo que Patricia Lima no pudo transformar.

Fue el epílogo a un partido alocado, con constantes alternativas en el marcador y muchos goles. Es el juego que propone Aula y el Mecalia no se siente incómodo en él. Por eso fue por delante en el marcador en el primer tramo del primer acto. En su ecuador llegaron algunos errores y el conjunto pucelano no los perdonó. A la carrera. Así lograron las pupilas de Miguel Ángel Peñas, que fue expulsado en el minuto 19, irse con dos goles de ventaja al descanso.

En la reanudación, la cosa se puso fea para las jugadoras de Abel González. Hasta cuatro goles de renta lograron las locales, que tenían en Jimena Laguna y O’Mullony sus principales argumentos deportivos y en Carmen Sanz, la solución en la portería con varios penaltis detenidos.

Entonces llegó la reacción. Pauli Fernández asumió galones pese a su juventud y con la verticalidad que la caracteriza rascó varios goles. Y en esa suerte, Sandra Santiago volvió a mostrarse como un puntal. La cañonera de Águeda firmó ocho dianas en Valladolid. De esa forma, el Guardés neutralizó la ventaja y entró a los últimos diez minutos por delante (26-27). Ahí jugó sus cartas el cansancio, con imprecisiones en ambos bandos, y al final el empate reflejó la igualdad de fuerzas y lo disputado del choque. Ahora, parón competitivo de un mes. El Europeo pasa a adquirir el protagonismo y la Liga no volverá a tener protagonismo hasta el fin de semana del 26 de noviembre en el que volverá el derbi gallego en Porriño.

Ficha técnica

Caja Rural Aula Valladolid (19+12): Garnacho (p.), Elba Álvarez (1), Jimena Laguna (7), Corimberto (4), Blanco (1), Inoa Lucio (2), O’Mullony (8), Carmen Sanz (p.), Benedetti (1), Alicia Robles, Botella (2), Tere Álvarez, Bazco (1), Savina Bergara (2) y Amaia González de Garibay (2).

Mecalia Atlético Guardés (17+14): África Sempere (4), Sandra Santiago (8), Giselle Menéndez (1), Ángela Nieto (2), Pauli Fernández (5), Míriam Sempere (p.), Cristina Cifuentes (4), Patrícia Lima (2), Celia López (2), Elena Amores, Carla Gómez (1), María Sancha (2), Marisol Carratú (p.) y Daniela Moreno.

Árbitros: Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta. Excluyeron dos minutos a la jugadoras visitante Sandra Santiago. Descalificaron con tarjeta roja a Miguel Ángel Peñas, entrenador local (min. 19).

Marcador cada cinco minutos: 4-5, 6-8, 9-9, 11-12, 15-14, 19-17 (descanso); 21-18, 24-21, 26-24, 26-27, 29-28, 31-31 (final).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid.