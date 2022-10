En la primera parte el choque se inició con incertidumbre. El Valladares estuvo un poco más acertado en el juego ante un flojo Areas, que con el paso de los minutos le costó coger el ritmo al choque. El Valladares, entrenado por José Carlos Italiani fue superior, pero le faltó efectividad propiciando un par de ocasiones de gol sin remate. Al Areas le costó mucho más hilar una buena ocasión de gol ante la presión del equipo vigués. El primer remate claro del cuadro local estuvo en el minuto 26, con remate de cabeza de Kike rozando la puerta de Tomás. En el minuto 30 se pudo adelantar el Valladares tras una jugada, con un remate a bocajarro de Miguel Vilar que atrapó en dos tiempos el meta local Sergio.

El Areas, en esta mitad, no tuvo su mejor tarde ante un Valladares creativo, y al no que me faltó la definición en sus jugadas.

Tras el descanso, la charla del entrenador del Areas hizo efecto, ya que en el minuto 51 consigue el empate tras una buena jugada local con pase de Carlos, la recibe Miguel que controla, y a bocajarro empata el partido.