El desafío que presenta el nuevo Barcelona, renovado en su plantilla para volver a reinar, al vigente campeón, un Real Madrid de bases sólidas, presenta un clásico que mantiene su grandeza y recupera trascendencia en una competición convertida en un mano a mano entre los dos gigantes del fútbol español, cuyos enfrentamientos adquieren tintes decisivos.

El Santiago Bernabéu paraliza el mundo del fútbol con un duelo grandioso por el liderato. El reto del Real Madrid de Carlo Ancelotti de trasladar a LaLiga la vulnerabilidad defensiva del Barcelona de Xavi Hernández en Europa. El peligro azulgrana de precipitarse a una crisis, al borde del precipicio de nuevo a las primeras de cambio en la Liga de Campeones.

La estabilidad marca el camino del Real Madrid, la seguridad lograda desde los títulos del histórico curso pasado, que permiten minimizar consecuencias de cualquier momento de irregularidad. Y a ninguno de los dos les sentó bien el último parón de selecciones. Un empate cedido del equipo blanco en Liga que cortaba su racha de triunfos, ante Osasuna, y sintiendo de cerca la derrota ante el Shakhtar.

Firma el Real Madrid su mejor inicio liguero de los once últimos años y llega fresco a la gran cita, tras las rotaciones de Ancelotti que busca soluciones a la falta de contundencia de su equipo. Necesitado del regreso de la identidad verdadera de Karim Benzema, con seis goles menos a estas alturas de temporada que hace un año, inmerso en una sequía goleadora que alcanza 390 minutos. No encontrará mejor momento el francés para el esperado reencuentro que un clásico a horas de recoger el ‘Balón de Oro’.

Con Vinícius tomando un respiro en Varsovia por primera vez en la temporada para asegurar el desequilibrio ante el Barcelona, la tercera pieza del tridente marcará la idea táctica de Ancelotti en un clásico en el que quiere inventar poco tras el 0-4 del último precedente. Aquel día para el olvido del madridismo con Luka Modric como falso 9 y Casemiro acabando de central en plena sangría, aprendió del error un técnico al que se le suele atragantar el clásico liguero (cuatro derrotas en seis partidos).

Y lo más recurrente en sus onces en las citas de grandeza es recurrir a Fede Valverde como tercer atacante y cuarto centrocampista en fase defensiva. Significaría la suplencia de Rodrygo tras siete titularidades consecutivas, jugador revulsivo desde el banquillo el pasado curso pero que dio un paso al frente con personalidad en el actual para ganarse el puesto. Su presencia de inicio significaría la suplencia de Modric o Toni Kroos, jugadores de mucho peso en un centro del campo en el que se estrena Aurelién Tchouaméni con gran responsabilidad en su demarcación.

El clásico será un examen de madurez para Andriy Lunin, que encara el partido más grande de su carrera por la baja de Thibaut Courtois. No llega a tiempo el belga por sus problemas de espalda y deja al Real Madrid sin ese ángel salvador que aparece en momentos clave de los partidos.

Afronta el equipo azulgrana el clásico liguero en el peor momento de la temporada. Y eso que la trayectoria en la competición doméstica dice todo lo contrario. En las ocho primeras jornadas, el Barça lidera la clasificación, con los mismos puntos que el Real Madrid, encadena siete victorias consecutivas y se ha convertido en el equipo más goleador (20) y el menos goleado (1). Pero las sensaciones están bajo mínimos desde el último parón de selecciones. El equipo de Xavi Hernández ha ganado al Mallorca (0-1) y al Celta (1-0) por la mínima en dos partidos en los que jugó a la ruleta rusa y la suerte le sonrió. Koundé reaparece para poner un poco de orden en una defensa que sigue dando síntomas inquietantes.

El clásico presenta un duelo de estilos y Carlo Ancelotti siempre se ha mostrado defensor de varias caras de su equipo, convencido, como aseguró al analizar a su rival, el Barcelona, de que “tener un solo estilo no es lo más indicado”. “La historia del Barcelona habla claro de un estilo que le gusta al club y a la afición, yo lo respeto, no digo que no sea correcta su idea de fútbol que les ha dado éxito, pero la idea de otros equipos es distinta”, explicó Ancelotti. “Jugamos de manera distinta al Inter. Es verdad que lo que demostró en el partido ha sido valentía porque no han bajado los brazos cuando encajaron el gol, fueron muy eficaces en ataque, pero eso no nos puede ayudar. Va a ser un partido distinto e igualado”, auguró. Por último, quitó importancia a lo ocurrido en enfrentamientos del pasado que no piensa vayan a influir en dos equipos con nuevos futbolistas. En su caso el 0-4 del Santiago Bernabéu en el último precedente, no tiene que condicionar en nada el presente. “El partido del año pasado no va a afectar porque es otra competición, otro año, otro clásico. Tenemos la ilusión de jugar un partido que todo el mundo va a ver. Queremos mostrar una buena imagen de nuestro fútbol, intentar ganar pero no es un partido de vida o muerte. Es especial, pero llega pronto en una temporada larga”.

Xavi Hernández aseguro que “no” firmaría ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu sin jugar bien, además de indicar que el tropiezo ante el Inter en Liga de Campeones no les afectará porque el Clásico es “el partido en el que menos importancia se da al partido anterior”. “No”, respondió en rueda de prensa de manera tajante cuando se le cuestionó si firmaría ganar de cualquier manera. “No es el objetivo, el objetivo es ganar jugando bien: tener la pelota, ser protagonistas, ser agresivos en la presión, atacar muchas veces... A partir de aquí, la consecuencia es el resultado. La gente es muy resultadista, es normal”, añadió. Además, aseguró que es importante salir “reforzados” del Clásico. “Es un partido vital para nosotros, también para el Madrid, el que gane saldrá líder de este enfrentamiento. Tengo la sensación de que estamos en construcción, lo del otro día es triste y nos da rabia, pero tenemos que ser positivos y creer en el proyecto. Estamos en el buen camino. Las notas son al final de la temporada, aunque la nota en Europa no sea buena”, afirmó. Respecto al 0-4 cosechado la pasada temporada en el Bernabéu, reconoció que puede servir “de referencia”. “Claro que nos puede servir de referencia para ser valientes, para jugar con personalidad, para tener posesiones altas en campo contrario. Hemos de ser valientes”.