El Celta Zorka Recalvi durmió esta noche en la segunda posición de la competición tras sumar su tercera victoria consecutiva. Una situación que tiene mucho mérito, tras los problemas del equipo para conjuntar a un equipo en donde la mayoría de las jugadoras son nuevas, por un lado y, por otro, perder a una jugadora por una grave lesión.

A pesar de que la diferencia final fue de dieciséis puntos, la realidad es que el partido fue muy reñido y sin un claro dominador. Solamente en el último cuarto las cosas se pusieron más claras para las célticas.

El encuentro comenzó con un buen conjunto vigués, muy centrado en defensa, lo que le permitía recuperar varios balones para mostrarse muy acertado en el tiro y hacer un 7-0 de salida. Las jugadoras catalanas intentaron reaccionar, instalándose una ventaja para las célticas de seis puntos, que estas supieron administrar.

Los porcentajes en el tiro no eran buenos para ninguno de los dos equipos, lo que provocó que la puntuación no fuera excesivamente elevada y, por otro lado, transcurrieran muchos minutos sin que el electrónico se moviera hacia un lado u otro.

La situación se mantuvo en el segundo cuarto. Los dos equipos tenían problemas en el juego de ataque y las catalanas, además, acentuaban sus errores desde la línea de tiros libres. El Celta estaba haciendo un buen partido en la parcela defensiva, y eso le estaba llegando para mantenerse por delante en el marcador.

Tras el paso por el vestuario el Horta intentó ajustar la defensa para recortar la diferencia. El Celta seguía bien en defensa, pero en ataque tenía los mismos problemas que las catalanas. El resultado, un parcial de 9-1, que dejaba al Celta Zorka Recalvi por delante en el marcador, con tres puntos de ventaja un corto 38-35.

La mejor versión del Celta Zorka Recalvi llegó en los últimos diez minutos de juego. Regina Aguilar desde la pintura, y Anne Senosiain desde la línea de 6,75, resultaron claves para que las viguesas no tardaron demasiado tiempo en abrir una brecha importante. No obstante, a cinco minutos para la conclusión, el Celta gana por ocho puntos de ventaja. Las viguesas apretaron, y las catalanas no fueron capaces de reaccionar, dejándose ir y haciendo mucho más fácil, una victoria viguesa que le permite seguir sumando victorias.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Senosian (13), Musa (15), Aguilar (20), Garfella (5), Vidal (0) -cinco inicial- Sila (2), Fiel (0), Gea (5) y Selimovic (0).

Lima Horta Barcelona: Arias (2), Tutusaus (6), Soriano (5), Soriano (5), Leiva (3) -cinco inicial- Vallés (8), De la Torre (3), Balagué (4), Ruano (2) y Barrientos (6).

Parciales: 17-11, 12-13, 9-11 y 22-9. Árbitros: Remisa Tramuns y Álvarez Rodríguez. Le señalaron 25 faltas al_Celta Zorka Recalvi y 17 al Lima Horta, sin eliminadas. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de As Travesas.