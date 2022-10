Hay veces, en las que un punto sabe a gloria tal y como se desarrolló el encuentro; pero hay otras en la que ese punto tiene un sabor amargo. Esa es la sensación con la que el Coruxo acabó el partido de ayer ante el Marino de Luanco. Los vigueses hicieron lo más difícil, darle la vuelta a un partido que perdían desde el minuto nueve de juego. Pero cuando todo conducía a una nueva victoria, la tercera consecutiva, el equipo se echó atrás y llegó el tanto del empate.

Fue un partido extraño, con varias lecturas y múltiples situaciones que finalizaron con un empate que no le gustó a todos. Fue curioso que a ninguno de los dos equipos le vino bien ponerse por delante en el marcador. Le pasó al Marino cuando marcó a los nueve minutos de juego. El equipo asturiano no supo aprovechar la circunstancia y le dejó el balón al Coruxo, y eso no es una cosa buena. Cierto es que el cuadro vigués tuvo el balón, pero no era capaz de sacar a los asturianos de la cueva, de abrir huecos por los que generar el flujo ofensivo. A pesar de todo el gol del empate no tardó en llegar, no si cierta dosis de suerte, cuando Chiqui golpeó el balón con fuerza, dio en un defensor y el esférico salió mordido sorprendiendo al guardameta asturiano. Fue un alivio, ya que solamente había pasado media hora de juego, y se había salvado un momento muy complicado.

El Marino seguía sin ser capaz de hilvanar el fútbol ofensivo, lo que provocaba que el cuadro vigués tuviera la posesión del balón. Sin embargo, tener el balón no significa tener el partido controlado. El equipo vigués no era capaz de sacar al Marino de la cueva, con lo que no se generaron ocasiones de gol que pudieran desnivelar la balanza.

Tras el paso por los vestuarios, parecía que el partido arrancaba de la misma manera, con dominio del Coruxo. Sin embargo, el Marino comenzó a tomar riesgos. El equipo se fue un poco más arriba y el partido se abrió, ya que el conjunto vigués también buscaba correr para lograr el tanto que le diera la vuelta al partido.

Jacobo Montes modificó el dibujo ofensivo con la entrada de Youssef como hombre más adelantando, colocando a Luismi en banda y a Añón por el centro. Los resultados no tardaron en llegar, pues cuatro minutos más tarde llegaba el segundo tanto de los vigueses, con un Luismo que poco menos que repetía la acción que supuso la victoria sobre el Laredo hace quince días.

Todo parecía encarrilado, pero sucedió algo que ya se repitió en algún partido, y que no tuvo un final feliz. El equipo dio un paso atrás, quizás presionado por la importancia de los tres puntos en juego. Marcos entró para reforzar la banda derecha, y Antonini el centro de la defensa. El problema fue que todas estas novedades le dieron vida al Marino.

Los asturianos quemaron las naves. Faltaba poco tiempo, el marcador era adverso, y en ese momento podía tener la posesión del balón y habían recuperado el centro del campo. Y como no podía ser de otra manera, pasó lo que tenía que pasar, que el Marino empató.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Lucas, Andriu, Aitor Aspas; Focareta, Gandoy (Youssef, minuto 67); Añón (Antonini, minuto 83), Antón, Chqiui (Marcos, minuto 78) y Luismi.

Marino: Buru; Guaya (Guille Cueto, minuto 83), Prado, Trabanco, Borja; Lora, Ben Hamed; Julio_Delgado (Nino, minuto 67), Pinín (Luis Niño, minuto 75), Óscar (Isma Fagir, minuto 75) y Cárcaba.

Goles: 0-1, minuto 9: Cárcaba. 1-1, minuto 16: Chiqui. 2-1, minuto 71: Luismi. 2-2, minuto 85: Luis Nuño. Árbitro: Crespo Puente, auxiliado por Navarro Carrero y García Rubio. Amonestó a Focareta por el Coruxo y a Guayá por el Marino. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao.

Jacobo Montes: “Las decisiones hay que tomarlas en el momento ”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, no podía ocultar en sala de prensa su decepción por los dos puntos que se le escaparon a su equipo en la recta final del encuentro. “Hoy hemos provocado eso un poco”, apuntó, “quedan diez minutos, decidimos meter a Antonini, pasar a una defensa de cinco. Chiqui estaba cansado pudimos haber metido a Erik, a lo mejor con otro resultado metes a Erik. A puestas por Marcos para doblar el lateral porque estaban haciendo daño por el lado derecho. Son decisiones que tienes que tomar cuando están sucediendo. Si me preguntas ahora si lo volvería a hacer, pues a lo mejor no, pero es muy ventajista, a toro pasado, decir, creo que esto debería haberlo hecho de otra forma. Las decisiones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas, a veces acertamos y seguramente en más ocasiones nos vamos a equivocar”.