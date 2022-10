Las sólidas raíces del Turonia

No será porque Gonzalo Amorín no avisó. Este deportista comenzó a practicar hace años el fútbol gaélico en las filas del Keltoi vigués aunque no tardó en lanzar una advertencia sobre sus intenciones: “Yo vengo aquí a aprender para montar luego mi propio equipo en el Val Miñor”. Aquel aviso se hizo realidad hace un lustro. Amorín, con varios comparos del Keltoi que también eran de la comarca, pusieron en marcha su idea. Comenzaron una tarea de reclutamiento que encontró una acogida sorprendente en la comarca. De repente se vieron entrenando con cerca de cincuenta personas y entendieron que si las raíces habían arraigado con tanta fuerza ya no tenía sentido ponerle límites a su plan. En 2018, hace solo cuatro años, fundaron el Turonia, equipo que recoge el nombre del antiguo señorío feudal al que pertenecía la comarca y en cuyo escudo y camiseta aparecen muchos de los símbolos de su tierra: el Galiñeiro, el Ponte de A Ramallosa, el Río Miñor… “Decidimos ponernos en marcha de inmediato con un equipo masculino y otro femenino, desde el primer día”, explica Amorín, convertido en presidente de su propia idea.

Para el Turonia este fin de semana no es uno más. El conjunto de Gondomar disputará el sábado por primera vez el Pan-Europeo de fútbol gaélico. Será en A Coruña y allí se presentarán sus dos equipos. Lo harán en diferentes modalidades. El conjunto masculino competirá en una de las categorías intermedias mientras que las chicas lo harán con las senior. En este caso el Turonia, por el mayor número de jugadoras que se precisan en esta cita –en Galicia se juega con nueve integrantes por equipo y en este torneo será con once– refuerza por un lado al Independiente de Vigo y a un equipo madrileño para transformarse en el Independiente/Turonia y el Madrid/Turonia. Amorín explica que para ellos la cita del fin de semana es una experiencia que les ayuda a enriquecerse y al mismo tiempo a divulgar una modalidad que sufre para crecer al tratarse de un deporte minoritario que se ve aplastado por la fuerza incontenible en ocasiones del fútbol. “Para nosotros es importante atraer gente joven, que quiera divertirse con un juego vertical y dinámico como el fútbol gaélico. No es fácil, pero lo intentamos. Ahora tenemos unas cuarenta fichas y entre ellas hay un cadete que ya juega en el equipo senior porque a partir de 14 años ya pueden hacerlo y una chica juvenil en el conjunto femenino”. En ese sentido el Turonia, como otros equipos gallegos, están tratando de trabajar en la promoción de su deporte a través de diversas iniciativas como las “Gaélico Escolas”, de la mano de la Asociación Galega de Fútbol Gaélico, con las que pretenden que los más jóvenes conozcan y lleguen a apreciar este deporte nacido en Irlanda. Todo un reto para los amantes de una modalidad con peculiaridades como que los balones haya que pedirlos directamente a Irlanda porque no hay otro modo de hacerse con ellos. El Turonia, que tiene su centro de operaciones en el campo de Chaín donde entrena y juega, no será de todos modos el único equipo gallego que acudirá a la cita de A Coruña de este fin de semana. También estarán allí el Keltoi vigués, el Fillos de Breogán de A Coruña, el Estrela Vermella de Santiago, el Herdeirxs de Lalín y el Lume de Poio.