La licencia número 14

Nada existe ni sucede por sí mismo, en el vacío. Todo se entreteje como en el micelio que tapiza los bosques y conecta a todos los seres vivos. A Pedro, con una discapacidad intelectual del 45%, le tocaba la transición a sénior en el Coya CD. Él necesitaba seguir en juveniles. Christian, con una discapacidad del 33%, cadete por edad, ya disfrutaba de la licencia pertinente en los infantiles del club vigués. Se suponía el tope. Nadie en Galicia había sobrepasado esa categoría. A Pedro le negaron en principio la autorización. Su madre, Raquel, que conocía el caso de Christian, confió en la terquedad del coordinador del Coya, Rafael Goberna. Y este pidió la intermediación de su antiguo maestro en el Ciclo Superior de Fútbol, Jorge Fortes. Fue Fortes quien en 2019 convenció a la Federación Gallega de crear esa licencia PDA (persona con discapacidad autorizada) para beneficiar a Álex, alumno suyo en el Montecastelo. Fortes ha pulsado las teclas adecuadas. Esa cadena de favores y afectos ha culminado con éxito. “Ha caído la última barrera”, resume Fortes. También los jugadores con carnet aficionado podrán militar en juveniles si es lo que se acomoda a sus características. Raquel afrontó la lucha que Goberna adoptó como propia, con Fortes de aliado. Álex desbrozó el camino que Christian ha transitado y que Pedro culmina. Todo se resume en la sonrisa de Christian: “No dejen que los paren. Sigan con sus sueños”.

Álex figura como pionero. Tiene déficit visual, TDH y trastorno del espectro autista. Fortes lo reclutó para el fútbol cuando impartía clases en Montecastelo, con excelentes repercusiones para su desarrollo personal y su vida social. Como estudiaba con un curso de desfase, en 2019 le hubiera tocado abandonar a su equipo de amigos y compañeros. Fortes se enfrentó a la inercia burocrática, secundado por los padres, Patri y Fidel. Remitió un completo argumentario. En el dosier añadía una carta del propio niño: “Soy Álex y me gustaría seguir jugando a fútbol...”.

La Federación Gallega asumió el reto. Su secretario, Diego Batalla, se encargó de articular el encaje legal. Iago Aspas se implicó, aportando soporte económico. Nació así esa licencia PDA que permite a los futbolistas competir en una categoría inferior a su edad si resulta más acorde a sus condiciones físicas, psíquicas o sensoriales. Esta temporada eran trece en total las que se habían tramitado en toda la comunidad: tres benjamines en prebenjamines, un alevín en benjamines, tres infantiles en alevines, tres cadetes en infantiles y tres de alevines de fútbol sala en benjamines.

Para lograr la licencia PDA, los niños deben someterse a una revisión de los expertos de la mutualidad de la Federación Gallega. “Se trata de evitar riesgos y que un niño con una gran corpulencia pueda hacer daño a algún participante”, explica Batalla. El examen se repite cada vez que cambian de categoría. “El resto proviene de los informes externos que aportan los padres y el deseo de estos para que el niño o niña siga practicando su deporte favorito”.

Christian, también del club vigués, se beneficiará de la medida en 2023

Pedro juega en el Coya desde los 12 años. Ha cumplido 19. Está probada su discapacidad intelectual del 45% y su deseo: “El fútbol es mi pasión”. Habría tenido que mudarse al equipo aficionado, ya sénior, en esta campaña. Competir con adultos le resulta inviable. Su madre, Raquel, sabía que Christian, de 15 años, disfrutaba de una licencia PDA en los infantiles del club por segunda campaña consecutiva. Le pidió a Goberna esa adaptación para Pedro. El coordinador del Coya remitió la petición. La respuesta los desconsoló. “No existe la licencia PDA para esa categoría, únicamente para las categorías más bajas; es decir, biberones, prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles”, rezaba el escueto correo del departamento federativo.

Goberna decidió que no arrojaría la toalla. “Estábamos preocupados. Queríamos que siguiese jugando. Pero yo sabía que Goberna lo iba a conseguir”, relata Raquel. El coordinador conocía a Fortes. Fue su alumno en la promoción de 2018. Supuso que él sabría cómo moverse en ese laberinto que ya había descifrado en 2019. “Tardaban mucho en contestar desde arriba, la madre insistía y se me encendió la luz. Sabía lo que Jorge había conseguido en su día”, explica. Fortes no dudó un instante en socorrerlo. Contactó con Diego Batalla y con el delegado de la federación en Vigo, Delfín Alonso. Entre todos despejaron las aristas del reglamento. “En unos días se consiguió desbloquear esta situación”, acota Fortes.

Al fin se produjo la feliz noticia. Pedro la había estado esperando mientras transcurría el campeonato. Tuvo que presenciar tres jornadas desde la grada.

–¿Cuándo se conseguirá? ¿De verdad me dejarán jugar? –preguntaba el joven.

“Estaba nervioso. Y ahora me siento muy contento”, resume Pedro. Ya pudo debutar el pasado fin de semana con la decimocuarta licencia PDA de Galicia. Él ha derribado ese techo. Ya superada la revisión médica, podrá seguir jugando en juveniles mientras quiera. Como él, todos aquellos que hasta ahora habrían tenido que abandonar.

Álex, su mellizo Iago y sus padres han visitado a Pedro en A Bouza. “Ellos abrieron la puerta y ahora nosotros lo hacemos con otros niños”, agradece Raquel. Patri, la madre de Álex, se declara feliz “de ver que el proyecto que inició Jorge sigue adelante y que hay niños que se aprovechan de él. Ojalá en el futuro aparezcan más”. Pide “que no tengan miedo a dar ese paso”.

Christian será el próximo en aprovecharse de ese territorio despejado. En la próxima temporada le hubiera correspondido el salto a juveniles. Podrá pertenecer a la plantilla cadete. Su padre, Fran, recuerda cómo comenzó en el Coya, recién llegado de Venezuela, hace cuatro años. “Me dijeron que había una escuela de fútbol y que estaban entrenando en la cancha de arriba. Estaba el señor Goberna con unos ayudantes”. Fran le explicó que su hijo tiene autismo leve de alto funcionamiento. “Es superinteligente, pero le cuesta socializar un poco”.

–Que se venga ya –le respondió Goberna.

“Esto le ha ayudado muchísimo. Y saber que podrá seguir jugando es una maravilla”, celebra Fran. Su locuaz muchacho se explaya: “El fútbol es mi pasión. He recibido el apoyo de mis padres, mis entrenadores y mis compañeros. Gracias a eso es que puedo jugar. Estoy contento por estar en esta categoría”. Confía en que su caso sirva de acicate; que se difunda que “los chicos con autismo tienen derecho a jugar a fútbol, que lo practiquen. Es un deporte para todos”.

“Hemos abierto una puerta para toda la vida en el fútbol base y todos deberían conocerlo”, resalta Goberna. Fortes confiesa: “Estoy más contento que los propios chicos y sus familias. El de Álex fue el primer paso, pero este precedente abarca a todas las edades; para los 19 o los 29 años. No habrá límites”. Y si los hay, él peleará por rebasarlos. Le sucede con Iván, un portero del Areas con discapacidad intelectual del 65% que no había podido disputar un solo partido hasta 2020, cuando Fortes le organizó un amistoso. Tenía 18 años. Ha cumplido 21. Le convendría jugar en alevines o infantiles. Un salto mayor y con la prevención añadida de la envergadura de Iván. Están pendientes del veredicto médico. Fortes seguirá soñando con que esa inclusión “se transfiera a toda la sociedad, independientemente de sexo o edad, en el deporte que cada uno quiera practicar”.