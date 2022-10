Algo parecido a un milagro necesita el Barça. Incapaz de conseguir el objetivo por sus propios méritos, necesitará la ayuda de los demás para seguir en al Champions. Necesitará que el Bayern y el Viktoria Pilsen ganen al Inter al que no supo derrotar en una paranoia de partido, en el que el Barça volvió a volar, se estampó en el suelo, y pudo recomponerse, pieza a pieza, para no quedar inservible. Lo que puede suceder dentro de dos semanas. Porque, esta es otra, el Barça ha de sumar dos victorias (en casa, sobre el Bayern y fuera, en Pilsen) y esperar el tropiezo del cuadro italiano, que recibirá primero a los checos en San Siro.

El Barça pende de un hilo, y así se veía en la cara de los futbolistas, demacrados por el disgusto y el agotamiento de tanto remar. El empate, o los empates sucesivos de Lewandowski, en una lección de orgullo de un equipo que se resistía a claudicar, evitó la eliminación directa en el Camp Nou.

Queda aplazado el certificado del segundo descenso seguido a la segunda división europea, un declive sellado por duplicado, por si se hubiera borrado la ignonimia de la pasada campaña, ya con Xavi al frente. La reconstrucción del equipo, comprados todos los materiales y colocados cada uno en su sitio, no se ha completado con la solidificación de un producto con muchos componentes. El equipo no remonta el vuelo, y no solo porque Dembélé se colocara a los mandos. Fallaron otras piezas. Las más desgastadas por el uso. Cumplieron su función y ahora exigen un recambio inmediato que no se produce.

El fútbol denunció a Piqué y Busquets, viejos compañeros de Xavi, como autores de dos errores que socavaron la recuperación del Barça a través del trabajado gol de Dembélé, que nació de la porfía de Raphinha, la intuición de Sergi Roberto de dibujar una línea de pase inexistente y la ambición de Dembélé que venía corriendo dese la otra punta. Era el gol de la final que necesitaba ganar el Barça.

Fue un Barça hasta el gol y otro después del gol. Conseguido el objetivo mínimo, básico, aquel equipo ansioso bajó de revoluciones. Entró en el vestuario feliz y feliz reapareció, sin la tensión competitiva como Piqué en un descuido inaceptable para una noche tan crucial. Uno de los últimos emblemas que quedan del mejor Barça conocido participando en su hundimiento. Su actuación justificó la suplencia.

Anduvo a remolque a partir de entonces el equipo, condicionado ya, entonces sí, por la ansiedad, y se sucedieron los errores. La pasividad de Piqué en el 1-1 se repitió en el 2-3 al dejar marcharse a Lautaro en busca de un saque de Onana. El afortunado empate solo pudo restablecerse con un segundo tanto de Lewandowski que traslada al Barça a la sala de paliativos.

La velocidad y la intensidad que quería inyectar Xavi la buscó a través de Sergi Roberto como lateral derecho y mediante Dembélé de extremo izquierdo. El francés, que se colocó en la derecha en San Siro, se enfrentó a Dumfries, un exextremo, veloz y de rápida reacción. Corrigió pronto el empanado Dembélé otro despiste de los suyos cuando al salir al campo se ubicó como exterior derecho, hasta que Raphinha le echó de la zona.

El cuadrado de Milán quedó enterrado y se vio al Barça con su perfil más reconocible, con tres de sus cuatro capitanes, orillado solo Jordi Alba, esta vez por la displicencia exhibida ante el Celta que tan cara pudo costar. Sergi Roberto permitió la elasticidad del dibujo táctico. Fue el lateral derecho en disposición defensiva y era el interior derecho con la posesión del balón, empujando hacia adelante a Pedri para que se acercara a Lewandowski. Pasaba el Barça del 4-3-3 reconocible al 3-4-3 de las ocasiones agónicas, que era el caso. El empuje del Barça era tal que, por momentos, solo permanecía Piqué en el círculo central.

Se instaló el equipo lombardo alrededor del área a ver pasar el tiempo. Nada que no se supiera. El italianismo futbolístico en toda su extensión, jugando con los nervios del rival, ahora perdiendo tiempo, ahora con faltas tácticas en zonas inofensivas, y saliendo con el colmillo a la que se presentaba una oportunidad más o menos decente de probar una aventura. La primera heló al Camp Nou: Dzeko remató al travesaño. La segunda, de Dumfries, encontró el brazo de Ter Stegen. Encajó tres goles el meta azulgrana y fue el mejor del equipo. Revelador.