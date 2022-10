Son las mismas cumbres blancas. Pablo González Izard también parece el mismo pero es otro. El vigués ha participado en la clásica concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada que la Federación Española organiza para preparar la última cita anual de kickboxing. En 2021 acudió como meritorio en la antesala del Mundial de Jesolo (Italia), donde cayó en cuartos. Ahora, como valor consolidado y apuesta firme de cara al inminente Europeo de Antalya (Turquía). Izard confirma el cambio de estatus: “Lo he notado en los sponsors, en las ofertas para pelear...”. Y no se esconde a la hora de fijar su meta en el certamen continental: “Voy a intentar ganar. Realmente me veo con posibilidades”.

La carrera de Izard cambió hace tiempo, con su progresivo alejamiento del Gimnasio Simón. Se ha convertido en hombre orquesta: gestiona sus entrenamientos, diseña su calendario y organiza incluso sus propias veladas a la vez que imparte clases. Diego Pérez, su preparador físico, lo acompaña en la aventura. “Es el 50% de todo lo que consigo”, calcula el púgil.

Es la suya una soledad hasta cierto punto buscada y desde luego fértil. “A veces me junto con otros gimnasios, aunque sea para practicar boxeo. Hace dos semanas cogí el coche y me fui a Ponferrada a hacer kickboxing. Con el número de peleas que he hecho este año tampoco echaba de menos a un sparring”.

Han sido concretamente doce sus contiendas en 2022. Y las doce, saldadas con victoria. Ha aparcado su polivalencia anterior (boxeo, savate, full-contact...) y sus vaivenes de categoría. “He querido seguir una línea. Desde el principio de año tuve claro que mi objetivo era el Campeonato de Europa en la modalidad de low kick (se permite la patada baja y la defensa con rodilla y espinilla) y en -81 kilos. Todas las peleas han sido en eso. Nunca había tenido un año tan bueno; con disciplina, nutricionista, fisio, preparador... He cogido las riendas de mi carrera. Ya sé a dónde ir”.

El seleccionador nacional, José Vicente Eguzkiza, que en 2021 lo había invitado al CAR de Sierra Nevada por instinto propio, en esta ocasión se ha limitado a obedecer la lógica de los hechos. Izard agradece la llamada. “La plaza para el Europeo la tenía asegurada desde que gané el Campeonado de España pero fui igual a entrenar con ellos”, explica. “Estoy acostumbrado a entrenar en grupo. La diferencia en Granada ha sido el nivel. Ha acudido el mejor de España en cada peso. Había campeones de Europa, del mundo, subcampeones, bronces. Una pasada. Al no tener entrenador, salgo con muchas ganas de aprender, muy abierto. Quiero que me digan todos mis fallos. Ha sido una gozada, la verdad”.

La selección trabajó en el CAR de martes a domingo. Izard condensa el programa: “Descansar, comer bien y dos sesiones diarias. Por la mañana tocaba físico y por la tarde, técnica y táctica”. Eran esas clases vespertinas las que más le han interesado.

Precisamente Eguzkiza organiza una velada amateur este sábado, en Pamplona, a la que Pablo González Izard acudirá por rodaje. Todo se enfoca hacia ese Europeo, del 11 al 21 de noviembre, en Antalya. Aún no se ha revelado el cuadro. El vigués calcula de cuatro a cinco peleas en el camino hacia el oro y ha estudiado a sus posibles rivales. “Son campeonatos muy duros, eliminatorios”, advierte. “Si te ganan, no sigues. Si sigues, vas adelante con lo que conlleva de mantener el peso, las lesiones que te hayas hecho.... Pero nunca me noté tan preparado. En el Mundial de 2021 tenía alguna duda sobre si era mi peso o modalidad. Este año estoy convencidísimo. Solo pido que me respeten las lesiones, no hacerme daño en el mes que queda”.