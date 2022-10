Sin tiempo para digerir la primera victoria de la temporada, el Celta Zorka Recalvi retoma el pulso de la competición visitando por primera vez, en competición oficial, la ciudad autónoma de Melilla.

El equipo vigués partió ayer a primera hora hacia la ciudad africana, haciendo escala en Madrid. Cantero no contará con la americana Cliney, que se ha tenido que trasladar a Estados Unidos para solucionar un trámite burocrático, estando previsto su regreso el próximo jueves.

El Melilla solamente ha disputado un partido de las dos jornadas celebradas. El partido ante el Estepona se trasladó al próximo mes de noviembre, por lo que el del sábado en Canarias fue su presentación oficial.

Fue un partido con un ritmo trepidante, que se saldó con victoria canaria por 103-96. Un tipo de partido que las viguesas no quieren. Cantero avisa: “Nosotras buscamos un partido más cerrado, que es lo que nos interesa, en donde predominen un poco más las defensas. Es cierto que nos interesa correr, pero también controlar el ritmo. Por ahí es por donde tiene que ir un poco la llave del partido. Eso y las segundas opciones; no podemos dárselas. Necesitamos controlar todo lo que hacen Satorre y la base Alana. A ver si somos capaces de estar en el partido y tener nuestras opciones”.

Sobre la ausencia de Cliney, la entrenadora viguesa reconoció que es “importante, porque sin ella y sin Prats perdemos opciones en la línea exterior, pero intentaremos solventarlo y ser competitivas”.

Las jugadoras célticas llegan a Melilla con la primera victoria en el bolsillo. Para la entrenadora viguesa “ha sido una victoria muy importante. Que vayan llegando las jugadoras poco a poco y tener la primera victoria nos tiene que dar un punto de energía, de subidón, para poder competir y seguir manteniéndonos vivas en nuestro objetivo y en lo que queremos ser. No obstante, no podemos perder de vista que tenemos que construir. Sin hacerlo desde la base no nos sirve de nada y esa debe ser la idea que tenemos que manejar”.

Los aficionados célticos podrán seguir el partido en directo a través del Canal Feb a partir de las 12.00.