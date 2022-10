El balonmano gallego ha reaccionado con contundencia contra el asomo de la violencia verbal y física en sus categorías inferiores. Un altercado durante un partido infantil femenino entre el Atlético Guardés y el Chapela, disputado en el pabellón vigués de O Carballal, ha provocado la condena unánime de la federación y de varios clubes.

Sucedió en un partido del play off infantil. Según relatan, un espectador insultó desde la grada a una de las árbitras que dirigía ese Chapela-Guardés. Una persona relacionada con la árbitra se enfrentó a él (“conato de pelea” es la descripción oficial) y tuvieron que ser separados. El partido estuvo detenido durante varios minutos.

Comunicado sobre o suceso no partido infantil do día 8 de outubro.https://t.co/pS0bEwipC6 — Mecalia Atlético Guardés (@Atlguardes_ofic) 10 de octubre de 2022

La Federación Galega condenó de manera inmediata los acontecimientos y ha dado traslado de lo sucedido al Comité Territorial de Competición por si procediese alguna sanción. La institución ha mostrado su apoyo al colectivo arbitral y solicita “aos clubs e a todo o público asistente que colaboren á hora de afastar dos terreos de xogo a calquera persoa que amose conductas violentas deste tipo”.

Comunicado oficial: A FGBm condena os feitos acaecidos durante o encontro dos play off da categoría infantil feminina entre o Mecalia Atlético Guardés e o Balonmán Chapela.#AsíNonhttps://t.co/S35DdwlZmX pic.twitter.com/6UD0IZj2Ip — Federación Galega Balonmán (@fgabalonman) 8 de octubre de 2022

El Atlético Guardés ofreció ayer su reacción mediante una nota pública en la que certifica: “O Club Balonmán Atlético Guardés condena e reproba do xeito máis enérxico posible o suceso en particular e a violencia en tódalas súas formas –verbal e física– en xeral”. Matizan que ninguna jugadora, entrenador, directivo o seguidor del club guardés estuvo involucrado. Aseguran que hubieran apoyado cualquier decisión, incluso suspender el partido, de la misma manera que secundan cualquier castigo disciplinario que se quiera adoptar. El Chapela, por su parte, se ha hecho eco de la campaña “Así non” contra la violencia de la Federación Galega y otros clubes, como el Cangas, se han manifestado con rotundidad: “Non á violencia no deporte, non a normalizar os insultos, non a ir ós pavillóns a facer que outra xente non disfrute do balonmán”.