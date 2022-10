Vivió entre colosos, desde Navratilova en su ocaso a la geológica Graf o la deslumbrante Selles. Convirtió la resistencia en un arte. Disputó doce finales en los cuatro grandes. Ganó Rolland Garros en tres ocasiones y el US Open, en una. Alcanzó el número 1. Arantxa Sánchez Vicario amadrina el Vigo Tennis Open. Había estado en la ciudad siendo muy pequeña: “Ahora la podré disfrutar más”.

–¿Cómo se produce su amadrinamiento del torneo de Vigo?

–Lo importante fue que quisieron contar con mi colaboración. Me encanta poder ayudar a las jóvenes promesas. Estoy encantada de ser la madrina, la embajadora. Intentaré aportar mi granito de arena. La semana que viene estaré en Sanxenxo, así que serán dos semanas en esta tierra.

–¿Estos jóvenes le recuerdan a sí misma en sus inicios?

–Claro que sí. Cuando empieza en los torneos importantes, uno quiere intentar hacerlo bien para subir en el ranking. Es una oportunidad única. Yo empecé como ellos y mira dónde he llegado. Por eso les he dicho que trabajen duro e intenten conseguir sus sueños. Quién sabe si el día de mañana muchos campeones habrán salido de este torneo.

–¿Ha cambiado mucho el tenis desde su época?

–Todo va evolucionando. Es distinto. Hay nuevas generaciones. Me toco una época muy dura, con rivales muy difíciles. Tuve que luchar mucho para ser número 1. Pero estoy contenta de haberme medido a las mejores y haber conseguido todo lo que conseguí en mi carrera.

–Se retira Serena. ¿La mejor jugadora a la que se enfrentó?

–Depende de cómo lo mires y cómo se mida. No puedo dar una respuesta. Grands Slams, semanas como número uno, torneos… Hay muchas circunstancias. Sin duda es complicado ganar tantos Grand Slams como ella (23). Yo gané cuatro y perdí ocho finales. Son dos las jugadoras que llegan a una final y la gente solo se acuerda de la que gana. Pero hay que estar ahí para intentarlo. Hay mucho debate tanto en mujeres como en hombres sobre quién es el mejor. No puedo decir más.

–Da la impresión de que en el circuito femenino no habrá en los próximos años una figura dominante.

–Iga Swiatek es la número uno, la más consistente y la que más está dominando. Tiene una ventaja considerable sobre las demás. Pero sin duda una cosa es subir y otra mantenerse durante mucho tiempo. Hay campeonas diferentes cada semana. Es una nueva generación.

–¿Piensa mucho en su carrera?

–Cada uno sabe los partidos que ha disputado y te los siguen recordando, así que siempre te viene a la cabeza. Pero llega un momento en que intentas disfrutar de otra manera, sin esa presión de cuando competías. Desde fuera me resulta mucho más relajado. Estoy contenta de lo que conseguí.

–La presión se trasladó mucho tiempo a las jugadoras españolas que llegaron tras usted y Conchita Martínez. ¿Cómo ve ahora a Garbiñe, Badosa y en general el tenis femenino español?

–Hemos podido disfrutar durante muchos años de muy buenas jugadoras. Ya tuvimos también a Carla Suárez y tenemos a Sara Sorribes. Muchas jugadoras vienen de abajo. Lo están haciendo muy bien. Yo espero que salgan muchas más. Sería bonito tener más continuidad. Necesitan apoyo. Sin duda tenemos muy buen nivel y muy buen equipo en la Copa Billy Jean King. Pueden tener grandes éxitos y yo estaré feliz de poderlo ver.

–¿Disfruta más como espectadora en partidos profesionales o de formación?

–Es diferente. También se pueden ver buenos partidos en categoría júnior. Este torneo es una gran oportunidad. Vamos a disfrutar de estas dos semanas en Galicia.

–Vive en Miami y en los últimos años su nombre se ha vinculado a noticias que nada tenían que ver con el tenis. ¿Le resulta agradable regresar y que los aficionados se le acerquen para agradecerle lo feliz que les hizo?

–El cariño del público siempre es agradable. Siempre he tenido el cariño de la gente, cuando he jugado y cuando no. Es algo precioso. Me sigo emocionando. Agradezco que hayan podido disfrutar de mi tenis y que ahora puedan disfrutar de mi presencia. Me ayuda muchísimo.

La lluvia complicó la disputa de la fase previa

La organización del Vigo Tennis Open entregó ayer sus wild cards (invitaciones) para el cuadro final a la estadounidense de origen cubano Paula López; la campeona española infantil, Charo Esquiva; la campeona española júnior, María García; el campeón júnior gallego, Saúl Berdullas; el también gallego Ander Tarrío; el castellanoleonés Iván Pérez y el portugués Bernardo Balancho. De entregar la documentación se encargaron Arantxa Sánchez Vicario; el alcalde, Abel Caballero; la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; el gerente de Vialia, Juan Louro, y el manager general del Vigo Tennis Open, Fernando del Barrio. Abel Caballero y Arantxa pelotearon durante unos minutos. Al alcalde se le notaron sus años en Inglaterra en un juego de saque y volea y golpes cortados más propio de la hierba que de la superficie dura de Vialia. “Yo siempre reto a los mejores y en este caso, a la mejor del mundo”, había dicho sobre Arantxa, a quien agradeció “el privilegio de haber disfrutado” de su tenis. “Arantxa Sánchez Vicario son palabras mayores; la mejor deportista femenina española de la historia”. La lluvia dificultó ayer la disputa de la fase previa. El coordinador del torneo, Manuel Álvarez, se mostró muy agradecido al Club de Campo. “Nos prestó sus pistas y pudimos terminar seis partidos mientras llovía. Sin su ayuda habría sido muy difícil acabar la jornada”.