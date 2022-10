La UD Mos dejó su imbatibilidad en Mareo. El Sporting B, superior, aprovechó una gris primera mitad de las gallegas para ponerse por delante.

Las de Diego Puentes fueron avisadas a los once minutos, cuando la quinceañera “Redru” disparaba fuera un balón franco en la frontal. La argentina Lezcano también en el vigésimo minuto y Rocío dos después, aunque Vares estaba firme. No tanto en el centro de Natalia, al que no llegó, Ainhoa metió la cabeza y el balón se fue al otro palo sin que Claudia Pintos acertase a despejar.

Y nada más comenzar la segunda parte, la puntilla. Balón largo de vares, que en el centro del campo intercepta “Redru”. El cuero le caía a Lezcano, que de inmediato abría a la derecha para Natalia, para que esta centrara y, anticipándose a Nerea Alonso, la bonaerense Lezcano marcase de volea inapelable de derecha.

El gol fue un jarro de agua fría para el conjunto mosense, que a pesar de que intentó estirar líneas, no tenía la fuerza necesaria como para acercarse con peligro al área asturiana. El Sporting estaba cómodo con la forma en la que se estaba desarrollando el encuentro, y dejó que pasaran los minutos sin arriesgar demasiado, ya que un gol gallego podía complicar el final.

Las mosenses siguen en la zona alta (quintas, con el Lóstrego sexto), aunque mosenses y gondomareñas han perdido su imbatibilidad. La próxima jornada, el Gijón FF en casa, con la duda de si podrá disputarse ya en la nueva alfombra de As Baloutas.

Ficha técnica

2. Sporting B: Cris; Alba (María González, min. 89), Rosa, Yaiza, Rocío, “Redru”, Ainhoa (Irene Lobato, min. 75), Natalia (Cecilia, min. 56), Sara Rodríguez (Irene Canal, min. 56), Nuri (Noelia, min. 89) y Lezcano.

0. UD Mos: Andrea Vares; Arantza Pereira (Ana Toubes, min. 75), Carla Zamora (Nerea Alonso, min. 45), Paula González, Claudia Pintos (Carmen Martínez, min. 62), Erika Gregorio (Candela, min. 75), Rebe Estévez, Andrea Otero, María Almeida, “Lu” Bouzón y Sara Cuiñas (Marta Gil, min. 54).

Árbitro: Nicolás Menéndez (comité asturiano).

Goles: 1-0 (min. 25), Ainhoa. 2-0 (min. 48), Lezcano.

Incidencias: Campo 5 de la Escuela de Fútbol de Mareo. Quinta jornada de la 1ª Nacional, grupo 1.