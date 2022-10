El Coruxo FC salvó su visita a tierras santanderinas con una victoria bastante plácida frente al Rayo Cantabria en el Municipal de Bezana. Todo ello en un partido que resultó bastante igualado, especialmente en el primer periodo, y donde no hubo demasiadas ocasiones.

Una vez más en este deporte la pelota parada resultó determinante y mientras los locales malgastaban una pena máxima en el primer periodo, que atajó el cancerbero visitante Alberto Domínguez con mucha seguridad, los gallegos conseguían adelantarse en el marcador recién iniciado el segundo periodo en una jugada estrategia. Un gol que dejó el camino a una victoria que quedaría definitivamente en el tramo final del enfrentamiento con un segundo tanto obra de Andriu tras una buena transición.

De salida ni Rayo Cantabria ni Coruxo quisieron arriesgar más de la cuenta y ambos malgastaron no pocos minutos en desplegar sus respectivos sistemas tácticos sobre el césped de Bezana, pues nadie quería encajar un gol tempranero que pudiera el resultado en contra a las primeras de cambio. Aunque cabe destacar que quizás el filial racinguista sí ofreció algo más de ambición en los primeros minutos, al menos en lo que respecta a tener la pelota y mantener la posesión.

En todo caso la igualdad era la tónica predominante y las ocasiones de gol tardarían mucho en verse, pero no sólo porque apenas si se disfrutó de acercamientos a las áreas de verdadero peligro de gol, ya que las precauciones eran muchas. Así las cosas superado el primer cuarto de hora el equipo anfitrión sí comenzó a estirase un poco más, tímidamente pero con algo más de verticalidad.

Hasta que todo pudo cambiar a la media hora de juego cuando en una acción aislada Antonini cometía un penalti tan ingenuo como evitable, pues su agarrón por detrás al atacante resultaba imposible de camuflar y además de toda la grada también lo vio el colegiado de la contienda, un Ruiz Rabanal que no dudó un instante en señalar el punto de los once metros. Allí se fue directo el especialista del equipo local, Diego Mirapeix, que colocó con mimo el cuero y se dispuso a golpear el cuero. Pero no lograría su objetivo de marcar gol ya que el portero visitante Alberto Domínguez adivinó la dirección y lanzándose felino a su costado derecho detuvo el disparo del jugador local con una parada que fue muy celebrada por sus compañeros y el banquillo visitante.

No anotar la pena máxima dejó al Rayo Cantabria algo descolocado y deprimido durante el resto de la primera parte, por lo que el Coruxo alcanzó el camino de los vestuarios mucho más tranquilo, sin pasar por mayores apuros y lo que es más importante, sin ser penalizado. No sólo eso, a falta de cuatro para el descanso Gandoy tuvo unamuy clara desde muy cerca, pero Germán Fernández la desbarató.

Nada más comenzar la segunda mitad el Coruxo consiguió encarrilar el triunfo gracias a la pelota parada y de forma bastante sencilla, pues una falta muy lejana y pegada a la línea lateral del centro del campo la botó Gandoy para que otro defensa como Antonini se imponga por alto a la zaga del filial y marque de certero cabezazo ajustado a la base del poste. Los gallegos marcaban nada más reiniciarse el encuentro y eso suponía una ventaja que a la postre sería decisiva.

El gol encajado no le sentó nada bien al once del míster de los verdiblancos Ezequiel Loza, y es que apenas cino minutos más tarde perdían la pelota en plena salida y el Coruxo con una jugada de toque colectivo y un par de paredes muy buenas al primer toque marcaba un bonito gol por mediación de Andriu. Uu tanto que tal y como estaban las cosas parecía definitivo.

Y así fue porque aunque el míster local removió su banquillo en busca de un revulsivo y mayor verticalidad arriba, lo cierto es que el Coruxo se defendió con orden y apenas si pasó por apuros. Los locales tan sólo tuvieron una más o menos clara del recién ingresado Casar, mientras que los visitantes aunque tampoco se prodigaron en exceso jugarían muy cómodos hasta el final.