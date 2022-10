El pabellón de Tui se prepara para experimentar un choque de dinámicas. Porque el Mecalia Atlético Guardés ha sido capaz de mantener su fiabilidad como local en el exilio tudense a la espera de regresar a casa cuando finalicen las obras de reforma de A Sangriña. El colectivo miñoto ha ganado sus dos partidos como anfitrión –ante Granollers y La Rioja– y tratarán de Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión, auténtica revelación de la Liga en el mes que ha transcurrido de campeonato.

El conjunto navarro, recién ascendido a la Liga Guerreras Iberdrola, ha ganado tres partidos en cuatro jornadas. Es decir, suma seis puntos que le colocan en un comodísimo cuarto puesto. La escuadra de Villava, localidad natal de Miguel Indurain, superó a La Rioja y a Aula Valladolid en casa y logró un triunfo de mucho mérito en Gijón, donde, precisamente, viene de perder el Guardés en el último compromiso liguero. La única derrota que contabiliza Beti-Onak, eso sí, ha sido en Galicia. Sucumbió en Porriño en la tercera jornada. El colectivo miñoto tratará de extender también esa racha ante el peligroso equipo que dirige el prometedor técnico Miguel Etxeberria y en el que milita la viguesa Adriana Mallo.

Pero, principalmente, a lo que aspira la formación guardesa es a alargar su condición de invicta como local. La fidelidad de la afición y el trabajo del club, con un autobús gratuito desde A Guarda en colaboración con el Concello, ha hecho posible que el recinto tudense luzca casi como O Inferno. Esta ocasión no será la excepción y el autocar partirá desde A Sangriña a las 18:00, una hora antes del encuentro. Estará disponible hasta completar su capacidad.

En cuanto a lo deportivo, Abel González tiene a su disposición a toda la plantilla, con la excepción de Júlia Nuez y Carolina Silva, lesionadas de larga duración, que continúan con la recuperación de sus respectivas dolencias. Es verdad que tras una derrota, como la sufrida en Gijón hace dos semanas, hay ganas de jugar cuanto antes. El parón por partidos de selecciones no lo ha permitido. Sin embargo, ha servido para recuperar fuerzas, limpiar la mente y aclarar conceptos. La semana pasada, el técnico asturiano no dispuso de Sandra Santiago y Patrícia Lima, concentradas con Portugal. Tampoco con Elena Amores durante los tres días que la joven extremo petrerí entrenó en Madrid con la selección española absoluta. No obstante, Abel ha podido trabajar sin problemas con todas las disponibles desde el lunes.