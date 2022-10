El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que pudo haber sentenciado el mundial en el Gran Premio de Singapur y donde solo pudo celebrar su vigésimo quinto cumpleaños, tiene este fin de semana una segunda oportunidad para celebrar el segundo título consecutivo del Mundial de Fórmula 1.

A falta de 4 grandes premios para terminar el Mundial, más el de este fin de semana, 'Mad Max' tiene como objetivo salir del circuito de Japón con seis puntos más que el monegasco Charles Leclerc. Las opciones que tiene son: ganar y sumar el punto extra de la vuelta rápida, otorgándole ocho puntos de ventaja sobre Leclerc; victoria y que el de Ferrari quedara en tercera posición, segundo y que Leclerc no quede entre los cuatro primeros, o tercero con la vuelta rápida y que Charles sea sexto.

En el caso de que Verstappen no consiguiera la victoria, tendrá que esperar los resultados de su compañero Pérez, que se encuentra en la tercera plaza de la general a 106 puntos de diferencia, y de Leclerc.

Su compañero de equipo, Sergio Pérez, que continúa siendo tercero en el Mundial con 235 puntos, estará muy atento y no desaprovechará la ocasión de anotarse un nuevo éxito tras alzarse con la victoria en Marina Bay.

El español Carlos Sainz, tras subirse al podio en el circuito de Marina Bay, espera quitarle el cuarto puesto en la general al inglés George Russell con el que tiene una diferencia de un punto. En el Gran Premio de Japón, el piloto de Ferrari tuvo que conformarse con el tercer puesto, debido a las condiciones climatológicas que hizo que los pilotos corrieran sobre una pista mojada. "Ha sido una carrera dura, no he ido cómodo, iba sufriendo para no cometer errores. Cuando se ha ido secando la pista, hacia el final, ya he podido ir más rápido", explicó el piloto. Por el otro lado, el asturiano Alonso tuvo que abandonar la carrera por problemas en su motor y encajar otro 'cero'.

Dónde ver las carreras de Fórmula 1

Los que no tengan la suerte de poder ocupar un sitio en las gradas siempre pueden conformarse por seguir la emoción del 'Gran Circo' por la televisión. Un año más, los encargados de retransmitir la Fórmula 1 en España son Dazn y Movistar+, que comparten emisión. En principio, ninguno de los grandes premios se podrá ver en abierto.

Si no tienes acceso a estas opciones, siempre puedes seguir las carreras en directo en nuestra retransmisión en vivo.

Horario de los entrenamientos del GP de Japón de F1

Viernes

05.00 Libres 1.

08.00 Libres 2.