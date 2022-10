Es el partido. En este enloquecido octubre donde el Barça disfruta de sus primeras horas como líder de la Liga española, tras dos años y cuatro meses, vivirá esta noche en el viejo San Siro, un estadio que tiene fecha de caducidad para dentro de cuatro años, el partido. Asumido que el Bayern queda aún lejos, no tanto como antes, pero sigue siendo inalcanzable, por mucho que ni mande en la Bundesliga, el Inter emerge como la prueba definitiva para constatar la fiabilidad europea del nuevo Barça de Xavi. Y de Lewandowski. “No es un partido crucial ni definitivo, pero sí muy importante, muy trascendente. Mucho. No podemos fallar. Hay que tener personalidad, ser valientes, arriesgar…”, reclamó ayer el técnico.

Es el partido de ida de una eliminatoria decisiva que se juega en apenas una semana. Hoy, en Milán; el miércoles 12, en el Camp Nou. Y sin margen de error porque un tropiezo ante un Inter en crisis encendería todas las alarmas. Xavi lo sabe mejor que nadie. Más allá de si se recupera la línea de tres centrales que empleó en San Sebastián o mantiene el traje táctico del tradicional 4-3-3, el técnico no quiere ni una sola distracción. Exige una respuesta firme de un equipo que ha transitado de mala manera por Europa en el último lustro. Cada vez quedan menos jugadores en la estructura esencial (Ter Stegen y Busquets son los únicos imprescindibles) de un remozado Barça, a quien su primera y exigente salida en Europa le costó la primera y única derrota del curso. Aquel 2-0 del Bayern, un Bayern que tampoco era nada del otro mundo, ejerció de despertador y, al mismo tiempo, de aviso. De ahí que no se admitan más distracciones porque una derrota en Milán envenenaría el paisaje de la Champions para el Barça, rescatando el trágico exilio a la Europa League.

A Xavi le faltan defensas que son pilares (Koundé y Araujo), mientras Inzaghi, más cuestionado que nunca por el ‘popolo’ interista, añora la inmensa baja que supone tener a Lukaku en la grada, lamentando que Brozovic sea otra víctima más del virus FIFA y suplicando para que los músculos de Lautaro abandonen la fatiga que les han invadido en las últimas horas. “Nos adaptaremos para ser más protagonistas en el juego, pero nunca para dar un paso atrás, sino para dar un paso hacia adelante”, exigió el técnico, asumiendo que el Inter juega con dos delanteros por lo que le puede obligar a retornar a la línea de tres.

Pero no será por miedo, sostiene Xavi, sino por convicción. “No podemos dejar correr al Inter, si entramos en un partido roto y de bandazos estamos perdidos porque no tenemos jugadores para eso”. No basta con jugar bien como en Múnich, recuerda Xavi. Es necesario ser más certero. “Es el momento de decirnos a nosotros mismos que podemos rendir en esta competición”.