El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que jugó en el Real Madrid entre 2007 y 2013 y actualmente en las filas del Inter Miami estadounidense, anunció su retirada al final de la temporada 2022 en la Major League Soccer (MLS).

“Es el momento de comunicar una noticia que desde un tiempo atrás llevo procesando y analizando. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos tan buenos y no tan buenos”, señaló Higuaín, de 34 años, ante los medios en Miami.

El ‘Pipita’ repasó su carrera, en la que empezó “creciendo en un club enorme como River Plate donde no todo fue fácil” y donde hubo “un momento en las inferiores” donde jugaba poco porque era “’flaquito’ y no tan alto”. “Mi sensación era que se acababa mi sueño porque sólo quería jugar en River y si no era River habría dejado el fútbol”, expresó.

Tras superar ese momento, llegó el “tan ansiado” de debutar en Primera y de vivir con los ‘millonarios’ “recuerdos que nunca” va a “olvidar”. “Luego viene el Real Madrid y hubo una situación particular cuando mi papá entra en mi habitación y me dice que me iban a comprar, yo le dije dormido: ‘No me jodas, no estoy para esta broma’ Pero era real esta noticia, me compró el Real Madrid con apenas 19 años”, indicó.