Sospechaba Ancelotti que el partido ante Osasuna sería una visita al dentista. Y así fue, tropezando con un empate que coloca al Barça líder de la Liga 91 jornadas después. Todo la noche que regresaba Benzema al equipo, 26 días después de lesionarse con un once de rotaciones con Lunin, Rudiger y Ceballos tras la ventana de selecciones.

Arrasate trató de atascar la medular con un trivote formado por Moncayola, Torró y Brasanac. Y el Madrid trató de sortear la empalizada rojilla con Vini y Rodrygo por fuera. Sin embargo, los primeros zarpazos los dieron el desequilibrante Abde y Moncayola. Como esperaba Carletto, el partido era una visita al dentista. A la media hora una contra fue desperdiciada por Abde y eso pareció despertar a los blancos, que contestaron con una contra de Vinicius que terminó con una volea de Benzema que se escapó por milímetros.

Minutos después Vinicius centraba y la pelota acababa en la red. Sergio Herrera, portero rojillo, esperaba que alguien tocase el balón, pero Rudiger, que estaba en fuera de juego, hizo por ir sin llegar y la pelota terminó dentro. Al descanso ganaban los de Ancelotti que se pudieron ir perdiendo.

Osasuna se hizo con la pelota tras salir del vestuario y el Real Madrid se replegó esperando su momento. Pero los navarros, un equipo de buen pie, obtuvo premio rápido con un cabezazo a la escuadra de Kike García. Dos minutos después el propio Kike perdonaba el segundo. La visita al dentista... Pasaban los minutos y los blancos no se sacudían la pereza ante unos intensos pamplonicas.

Metió más intensidad Ancelotti con Camavinga, Valverde y Asensio, pero Osasuna es mucho más que un equipo voluntarioso. Es valiente y ambicioso en la propuesta. El Madrid embotellaba a los rojillos y el Bernabéu rugía cuando a falta de un cuarto de hora un empujón de David García a Benzema fue advertido por el VAR. Penalti y roja. Pero Karim lo tiró fuera, el tercero que falla ante Herrera entre el año pasado y este. El empate final hacía perder los primeros puntos al Madrid, lo que hacía bueno el sorpasso del Barcelona tras ganar en Mallorca. Empatados a puntos, los goles hacen líder al Barça.

Florentino Pérez: “El fútbol está enfermo en España y en Europa”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, asumió el protagonismo en la Asamblea General Ordinaria del club con un discurso en el ‘Informe del presidente’ en el que envío un mensaje sobre el futuro del fútbol y la Superliga, la competición que promueve el dirigente blanco. “Para resolver un problema hay que reconocer ese problema. Nuestro deporte está enfermo especialmente en Europa y España. Está perdiendo su liderazgo en el mundo. Los jóvenes se interesan cada vez memos porque demandan un producto de calidad que el futbol no ofrece, ya que sus competiciones no lo son”, señaló. “Las competiciones europeas deben cambiar. Partidos que traigan de vuelta al fútbol a los aficionados y devuelvan el fútbol el lugar de privilegio. Nadal y Federer han jugado 40 veces en s carrera. ¿Eso es aburrido? Y el tenis sale reforzado. En fútbol el Liverpool solo ha jugado 9 veces con el Madrid en 69 años. Y con el Chelsea solo cuatro en la historia de la Copa de Europa. ¿Qué sentido tiene privar a los aficionados de esos partidos? Solo protegiendo al fútbol podremos proteger a todos los miembros del fútbol. La UEFA aumenta los partidos intrascendentes. El nuevo modelo solo servirá para acelerar la pérdida de aficionados y la decadencia”, advirtió apuntando a la máxima institución del fútbol continental. Javier Tebas, presidente de LaLiga, no tardó en responder a las palabras del dirigente blanco: “El análisis de datos y mercado de Florentino es de barra de bar”. Por otro lado, Amancio Amaro se convirtió de forma oficial en el nuevo presidente de Honor del Real Madrid, en sustitución de Paco Gento, fallecido el pasado mes de enero, tal y como ratificó la Asamblea General Extraordinaria del club. El gallego, de 82 años, llegó al conjunto madridista en 1962 y estuvo hasta 1976, formando parte del famoso equipo ‘Ye-ye’ que conquistó en 1966 la sexta Copa de Europa, en la que marcó el 1-1 de la final ante el Partizán. Además, ganó otros doce títulos más, repartidos entre nueve Ligas y tres Copas. “Por lo que represente y la difusión de valores en toda su trayectoria, Amancio es uno de los mejores jugadores de nuestra historia y uno de los mejores extremos del fútbol mundial. Fue compañero de Paco Gento en la final de la Copa de Europa de 1966 y Paco, y por supuesto Alfredo di Stéfano, estarán orgullosos. Te has ganado el cariño de todos los que amamos este club y el respeto y la admiración de todos los aficionados”, celebró Florentino Pérez.