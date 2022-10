Mapi, la niña virtual que copresenta un programa que lleva su nombre en TVE, ha metido el dedo en la llaga de los seguidores del Deportivo de La Coruña. Lo ha hecho con un irónico mensaje en su cuenta de Twitter oficial, en respuesta a la pregunta de un usuario que le pedía su opinión sobre el club coruñés

"Estoy mirando qué es eso del Deportivo y ya vi que no existe. He mirado la lista completa de equipos de primera división y los de segunda por si acaso y no sale nada. ¡Querías hacerme picar! Te falta calle", le ha respondido a primera hora de esta mañana. El tuitero ha exigido un disculpa para "uno de los nueve clubes que ha ganado una Liga", pero por el momento Mapi no ha rectificado.

No ha sido un buen fin de semana para el Dépor, que ayer perdió en casa ante el San Fernando, que jugó con un futbolista menos por expulsión.

'Mapi' es la última apuesta de entretenimiento de TVE, un concurso presentado por el mago, presentador, guionista y humorista Jandro, que está acompañado por la niña virtual. Se estrenó el pasado mes de agosto y desde el principio generó mucho revuelo por su arriesgada campaña en redes sociales.