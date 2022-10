El Coruxo afrontaba el encuentro de ayer ante el Laredo en el campo de O Vao con un doble objetivo. Por un lado sumar la primera victoria en su feudo y, en segundo lugar, hacer un buen partido para satisfacer a sus seguidores. Obejtivo cumplido.

Jacobo Montes mantuvo la idea del último encuentro, pero con ligeros retoques. En defensa buscó el juego de Andriu para sacar el balón jugado, colocando a Focareta por delante de la defensa, en labores de mediocentro defensivo.

En la medular, Gandoy y Antón ocupaban la zona central, con Chiqui en una banda y Luismi en la otra. Youssef fue el hombre más adelantado del equipo vigués.

La idea era buena, presionar muy arriba para recuperar el esférico y reforzar el juego ofensivo. Sin embargo, en la primera jugada, un buen centro desde la izquierda de Aitor Aspas, encuentra en el segundo palo a Luismo totalmente libre de marca, que solo tiene que empujar el balón con la cabeza.

Un gol que le permitió a los vigueses jugar con mucha más paciencia y tranquilidad. El trabajo principal estaba hecho, y solo quedaba rematarlo. Las tareas defensivas de los vigueses comenzaban muy arriba, con un Youssef que fue una pesadilla para los centrales cántabros, que tenían que recurrir a las faltas para frenarlo.

Las recuperaciones en el centro del campo fueron numerosas. El Coruxo conseguía llegar a la frontal del área, pero les faltaba dar el último paso para ampliar la ventaja que tenía en el marcador.

El Laredo no inquietaba demasiado. Los cántabros perdían el balón con relativa facilidad en el centro del campo, y solo conseguían inquietar en jugadas a balón parado, como la que tuvo Andrés Carral, a ocho minutos para el descanso, que obligó a Alberto a intervenir con mucho acierto.

El único problema que tenía el Coruxo, era que no podía marcar un segundo tanto que sentenciara el encuentro, lo que le permitía albergar al Laredo la esperanza de coger una contra y lograr el gol del empate.

Tras el paso por el vestuario, el Coruxo continuó mandando en el partido. Los vigueses dominaban el centro del campo y llegaban al área, disponiendo Aspas o Antón de Vicente, de magníficas oportunidades para sentenciar de forma definitiva el encuentro, pero el gol no daba llegado.

Jacobo Montes no tardó demasiado tiempo en mover el banquillo. Un primer cambio lógico, ya que Youssef había hecho un gran desgaste físico. Entró Añón, que se colocó en banda, situando a Luismi como hombre más adelantado.

El Laredo mantenía el mismo guión con el que inició el encuentro, y con los primeros cambios trataba de referescar la línea de creación. Pero siempre se encontraban con una defensa viguesa muy bien colocada, y que no dejaba huecos por los que crear peligro. El único que llegaba era, fundamentalmente, con lanzamientos desde lejos.

A medida que se acercaba el final del encuentro, el entrenador vigués reforzó el trabajo defensivo con la entrada de Antonini y Marcos. El técnico no quería que pasara los mismo que hace siete días en Valladolid, y es que los tres puntos que tenía el equipo en el bolsillo, eran demasiado importantes como arriesgarse a perderlos.

Lo bueno es que el Laredo tampoco había conseguido reaccionar, por lo que los minutos finales del partido pasaron sin apuros para el conjunto vigués.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Aitor Aspas, Lucas, Andriu, Johan; Focareta; Luismi, Antón, Gandoy (Antonini, minuto 80), Chiqui (Marcos, minuto 69) y Youssef (Añón, minuto 55).

Laredo: David Puras; Oli (Iván Burgos, minuto 73), Luis Pareja, Ander Santamaría, Diego Marta (Igor Irazu, minuto 83); Andrés Carral (Jesús Puras, minuto 73); Diego_Rozas, Felipe Peredo, Álex Cañizo, Varo (San Millán, minuto 73) y David Nates.

Gol: 1-0, minuto 1:_Luismi. Árbitro: Agudo_Daza, auxiliado por Solís Cameán y Valdés Díaz. Amonestó a Johan por el Coruxo y a Diego Rozas, Felipe Peredo, Andrés Carral y Diego Marta por el Laredo. Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de Indonesia.

Jacobo Montes: “Estamos muy contentos por la victoria”

El entrenador del Coruxo reconocía en sala de prensa que “tras la derrota del pasado fin de semana había que levantarse. Creo que el equipo ha hecho una primera parte muy buena, en la segunda nos ha faltado energía, pero somos conscientes de la realidad, de cómo estamos, y encarmos la semana contentos por la victoria, sabiendo la realidad, que no estamos finos. A pesar de que estamos al comienzo de la competición, tengo la sensación de que nos estamos jugando muchas cosas, pero hoy tengo que estar contento porque el equipo ha competido muy bien, sobre todo en los últimos minutos del partido, cuando nos faltaba esa energía. Es cierto que en la segunda parte no hemos estado finos, pero no es menos cierto que tampoco he contado ocasiones claras del Laredo. En el primer tiempo los desarbolamos por los laterales, cambiando la movilidad para que los jugadores interiores estuvieran más cómodos”.