Se acabó una nueva edición del Rallye Rías Baixas. Una prueba que será recordada, además de por el dominio de Víctor Senra, por el regreso de los aficionados a los tramos, que cumplieron estrictamente a lo que le pedía la organización, y cumplieron con el objetivo de, por un lado disfrutar, y por otro de hacerlo con seguridad. Un paso muy importante para que el año que viene, el Rías sea prueba del Súpercampeonato de España.

Una satisfacción y buen ambiente que se trasladó a la calle Policarpo Sanz, en donde los equipos disfrutaron de la última parte de un rallye, la entrega de premios. El ganador, Víctor Senra, reconocía que fue un ”rallye de diez, no hay nada que decir. Desde el primer tramo estuvimos ahí, marcamos todos los scratchs menos uno, así que equipo de diez, copi de diez, coche de diez, como siempre. Que siga la racha y que siga así”.

Con respecto a sus opciones de lograr el título en la Copa, a falta de una prueba, Senra reconocía que “lo cierto es que pinta bien, acabando en Extremadura estaría hecho, con lo que no hay que cometer un error, que el coche no falle, y que haya suerte”.

Finalmente, la segunda posición fue para Jorge Pérez, acompañado de Miriam Vela, quien se mostraba muy satisfecho por esa segunda plaza conseguida. “Estoy muy contento”, apuntó el piloto, “y el resultado no cabe duda de que es muy bueno porque sabemos que al final ganarle a Víctor es muy complicado, y aunque todo el mundo esperaba que acabáramos segundos, no es fácil llegar a meterse en el segundo puesto ya que al final todos nuestros rivales son duros, y después luchar contra nosotros mismos, que es igual es más duro. Sabíamos que íbamos muy blandos de neumáticos, que el compuesto que llevábamos no era el más adecuado tal y como se puso el día, hacía mucho calor y en el penúltimo tramo iba derivando, pero muy contento, y ahora a disfrutarlo”.

José Luis Peláez, tercer clasificado, reconocía que “estoy muy satisfecho con el resultado final, tercer puesto para nosotros es genial y estamos muy contentos. Hemos hecho un buen rallye, siempre en tiempos de cabeza, el coche no ha fallado y la progresión es fantástica. El trabajo base ya está hecho, estamos trabajando bien los rallyes, y los resultados salen y ahí están”.