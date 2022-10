Agustín Alejos (18), Jaison Betancourt (11) , Julio Vilas (9), Nagwa Brown (6), Basti Kolb (8) –cinco inicial–, Hillevi Hansson, Brais Pérez, Uxía Chamorro.

Lee Manning (17), Charlotte Woodgate, Mateusz Filipski (16), Phil Pratt (19), Alejandro Zarzuela (6) –cinco inicial–, Vicky Pérez, Fco. Javier Sánchez Lara, Harrison Brown (8), Ben Fox, Oscar Onrubia (2).

Parciales: 16-20, 12-19, 16-11 y 8-18. Árbitros: Joaquín Celaya (principal), Xavier Piñol y Jordi Rubí. Incidencias: O Berbés.

El Iberconsa Amfiv ha iniciado la temporada oficial con derrota. Este resumen escueto confunde las sensaciones. La cuadra viguesa recibía en O Berbés –su hogar provisional durante las obras en Bouzas– al Amiab Albacete, vigente campeón y que recientemente había conquistado la primera Supercopa de la historia por 68-57 ante el antaño todopoderoso Ilunion. Al Iberconsa le falta el estadounidense anotador, ya fichado pero pendiente del visado, que cubrirá la pérdida de Fabián Romo, que se ha mudado a Valladolid. En tales circunstancias, la actuación del Iberconsa es mucho más que una dulce derrota. Resulta casi festiva.

Los hombres y mujeres de César Iglesias fueron capaces de competir durante 37 minutos contra un gigante. Incluso ganaron el tercer cuarto. La profundidad del banquillo visitante, ante un Iberconsa muy limitado a su quinteto inicial, impidió que la gesta resultase mayor.

Agustín Alejos debía liderar al Iberconsa y lo hizo: 18 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. También destacó el trabajo ofensivo y defensivo de Jeison Betancourt. Iberconsa dispone por fin de un gigante en la zona que puede competir en el cuerpo a cuerpo con otros titanes de la liga como Lee Manning. Julio Vilas y Basti Kolb se adhirieron al ritmo tras un inicio más lastrado. Nagwa Brown aprovechó sus oportunidades ofensivas sin atenuar su valiosa aportación atrás. Excelentes noticias.

Mateusz Filipski, el astro del Amiab, amenazó con romper el choque al inicio. El Iberconsa consiguió replantear el encuentro y encontrar su juego interior en las manos de Betancourt y gracias a las buenas decisiones de tiro por parte de Agustín Alejos. Aunque Filipski no volvió a aparecer hasta el final del partido porque la reiteración de faltas obligaron a Abraham Carrión a dosificar su presencia en pista, Phil Pratt, uno de los flamantes fichajes de la temporada, tomó su relevo.

A pesar de la diferencia de 11 puntos abajo al descanso, el Iberconsa protagonizó un tercer cuarto para enmarcar. Los locales consiguieron reducir distancias con los manchegos hasta colocarse a 6 puntos. Al final, el Amiab desplegó todo su arsenal y aprovechó su mejor calidad para hacerse con el primer partido de la temporada en los últimos minutos del último cuarto.

"Hemos demostrado carácter"

César ofrecía su análisis de este primer partido de la temporada. “Ha sido un partido bastante disputado. El resultado final creo que no refleja lo que ha sido el encuentro”, comentó el entrenador vigués. “Ellos han hecho dos ‘break’ en el marcador en los últimos tres minutos del segundo cuarto y en los últimos cuatro del último. Han sido dos tramos donde no hemos seguido el plan de partido y hemos caído en el desorden. Este aspecto debemos mejorarlo”. “Creo que tenemos que estar satisfechos del trabajo realizado. Hemos demostrado carácter con el parcial en el tercer cuarto cuando lo fácil era bajar los brazos”, ensalza. “Poco a poco nos vamos acoplando y creo que aún no estamos cerca de nuestro cien por cien, pero trabajaremos para alcanzarlo”. El Iberconsa Amfiv regresa a la carretera el próximo fin de semana. El destino del equipo será Bilbao, otra plaza complicada. En dos semanas el espectáculo volverá al pabellón de O Berbés para disfrutar del primer derbi de la temporada entre el Iberconsa Amfiv y el Abeconsa Basketmi Ferrol.