El Celta Zorka Recalvi regresó de vacío de su primer partido de Liga en Extremadura. Un resultado que, en cierto modo podríamos considerar como lógico, dadas las circunstancias en las que el equipo celeste viajó a Cáceres, con dos jugadoras lesionadas, una extranjera que todavía no ha llegado a Vigo y una jugadora americana que fue recogida camino de Cáceres. La entrenadora, Cristina Cantero, instruyó a Cliney durante el viaje para que conociera mínimamente los sistemas de juego que utiliza el equipo. ¡Un panorama!

A pesar de ello, y de la diferencia final en el marcador, el equipo vigués hizo que le entraran las dudas a las jugadoras extremeñas en el último cuarto de partido, en donde el Celta Zorka Recalvi consiguió rebajar la importante ventaja que había conseguido el cuadro local en los dos primeros cuartos del partido. Sin embargo, los tiros desde la línea de tres acabaron con las esperanzas de las viguesas de poder llegar a los minutos finales con opciones.

El partido comenzó con un cuadro vigués que no estaba cómodo en la faceta ofensiva, errando demasiado, pero con un fallo más importante, que no era otro que las pérdidas de balón. Esas imprecisiones permitían que las jugadoras extremeñas disfrutaran de segundas opciones, que no solían fallar.

De esta manera, las primeras diferencias en el marcador no tardaron en llegar. El cuadro local aprovechaba su tiro exterior para abrir brecha en el marcador y superar los diez puntos de ventaja, ante un conjunto céltico que era incapaz de mantener el ritmo de partido.

A pesar de todo los problemas, los primeros diez minutos de juego finalizaban con una desventaja de diez puntos, lo que en cierto modo se podía considerar como bueno.

Sin embargo las cosas no mejoraban en el segundo cuarto, en donde el cuadro vigués continuaba con problemas con las pérdidas, facilitando el juego ofensivo del cuadro extremeño que al final de los dos primeros cuartos conseguía una ventaja de 19 puntos.

Lo mejor que le podía pasar al cuadro vigués no era otra cosa que llegar al descanso, tiempo que aprovechó la entrenadora viguesa para tratar de corregir los errores que su equipo había cometido a lo largo de los primeros veinte minutos de juego.

Tras el paso por el vestuario, el Celta Zorka Recalvi mejoró. Conseguía frenar la sangría de las pérdidas, 27 al final del encuentro, con lo que el partido se igualaba. Sin embargo eso no era suficiente como para que la diferencia en el marcador se redujera. Una circunstancia que llegó en el último cuarto, pero que las viguesas no pudieron aprovechar.